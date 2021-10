WK-droom valt in duigen voor scorende Zahavi en penaltykiller Marciano

Zaterdag, 9 oktober 2021 om 20:00 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:19

Schotland heeft zaterdagavond in extremis een overwinning geboekt op Israël. Lang zag het ernaar uit dat het WK-kwalificatieduel in een gelijkspel zou eindigen, maar in de 94ste minuut zorgde Scott McTominay voor de beslissing: 3-2. Eran Zahavi maakte op schitterende wijze uit een vrije trap de openingstreffer, terwijl ook Feyenoord-doelman Ofir Marciano opviel door een strafschop van Lyndon Dykes te stoppen. In Groep F gaat Denemarken soeverein aan kop met achttien punten uit zes wedstrijden, en de Schotten volgen op plek twee (veertien uit zeven). De WK-droom van Israël (tien uit zeven) lijkt door de late nederlaag in duigen te vallen.

Al vroeg in de wedstrijd werd Zahavi net buiten het zestienmetergebied naar de grond gewerkt door Jack Hendry. De spits van PSV nam vervolgens zelf de vrije trap voor zijn rekening en vond op schitterende wijze de linkerbovenhoek: 1-0. Na het doelpunt ontstond er een impasse, die na een half uur spelen doorbroken werd door Schotland. Na fraai combinatievoetbal bediende Andrew Robertson John McGinn op de rand van de zestien. De aanvaller kreeg de ruimte om uit te halen en deed dat voortreffelijk: 1-1. Twee minuten na de gelijkmaker moest de ploeg van bondscoach Steve Clarke echter opnieuw in de achtervolging.

Daar was die weer ?? Eran Zahavi schiet fraai binnen voor Israël. Game on ??#ZiggoSport #WCQ2022 #SCOISR pic.twitter.com/shi05d1ayJ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 9, 2021

Na een carambole voor het doel van Craig Gordon kwam de bal voor de voeten van Munas Dabbur, die van dichtbij eenvoudigerwijs de 1-2 kon binnentikken. Schotland kreeg op slag van rust een uitgelezen kans om de stand te nivelleren. Bibras Natcho vloerde Billy Gilmour met een ongecontroleerde sliding in het strafschopgebied, waarna arbiter Szymon Marciniak naar de stip wees. Dykes nam de verantwoordelijkheid op zich, maar stuitte met het schot door het midden op Marciano. In het tweede bedrijf revancheerde Dykes zich.

De spits van Queens Park Rangers kwam ter hoogte van de vijfmeterlijn voor Ofri Arad en tekende uit de voorzet van Robertson de 2-2 aan. Marciniak keurde de treffer in eerste instantie af wegens een vermeende overtreding van Dykes, maar na het bekijken van de videobeelden rectificeerde de scheidsrechter zijn eerdere beslissing: goal goedgekeurd. De maker van het tweede Schotse doelpunt kreeg in het restant van de wedstrijd nog tot tweemaal toe dotten van kansen, maar in beide gevallen bleef een treffer uit. In de slotfase hield Marciano Israël nog op fraaie wijze op de been door een schot van dichtbij van McGinn met zijn voeten te keren.

Ofir Marciano redt??? De Feyenoord-goalie houdt Israël op de been door de strafschop van Dykes te keren. Na een enerverende helft staat het 1-2 in Schotland ?#ZiggoSport #WCQ2022 #SCOISR pic.twitter.com/NKUod5gIcK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 9, 2021

Toch capituleerden de Israëliërs in de absolute slotfase nog. Een corner vanaf de rechterkant werd verlengd door Hendry, die daarmee al dan niet bewust McTominay in stelling bracht. De middenvelder kon van dichtbij intikken: 3-2. Het was de eerste interlandgoal voor McTominay, die tot dusver 27 keer het shirt van Schotland droeg.