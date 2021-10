VVV-Venlo profiteert van ongelofelijke misser van Mitchy Ntelo

Zaterdag, 9 oktober 2021 om 18:28 • Jeroen van Poppel

VVV-Venlo heeft zich zaterdag hersteld van de nederlaag een week geleden op bezoek bij Jong PSV. De ploeg van Jos Luhukay rekende in een Limburgse derby af met MVV Maastricht: 2-0. Voor de bezoekers zat er meer in, maar dan had Mitchy Ntelo de bal voor open doel niet op de lat moeten tikken. VVV stijgt naar de zesde plek, terwijl MVV dertiende blijft. Beide ploegen hebben nu een duel meer gespeeld dan de rest in de Keuken Kampioen Divisie.

VVV nam het initiatief in de wedstrijd, maar de eerste grote kans was uit een counter voor de bezoekers. Sven Blummel lanceerde met een prachtpass met buitenkant voet Sven Braken, die naast mikte. VVV greep op slag van rust de leiding, toen Tristan Dekker een vrije trap van Wassim Essanoussi binnen kopte: 1-0. De verdediger van de Venlonaren profiteerde daarbij van een grote fout van MVV-doelman Thijmen Nijhuis, die volledig mistastte en zijn doel daarmee leeg achterliet.

?? Wat een gigantische misser van MVV-aanvaller Mitchy Ntelo! ??



?? ESPN

#?? #vvvmvv pic.twitter.com/KRJgWRhkIy — ESPN NL (@ESPNnl) October 9, 2021

Na rust schoot MVV-middenvelder Orhan Dzepar de bal van achttien meter via de vingertoppen van Lukás Zima op de paal, waarna Mitchy Ntelo hem voor het intikken kreeg. De MVV'er mikte de bal voor open doel wonderbaarlijk op de lat en kreeg ook de tweede rebound er met het hoofd niet in. Een minuut later kon Yahcuroo Roemer aan de overkant van het veld doorlopen richting het doel na een fout van Matteo Waem in de opbouw, maar het schot van de aanvaller van VVV werd naast getikt door Nijhuis.

MVV kreeg opnieuw een grote kans toen Mart Remans door de defensie van VVV brak, maar zijn schot ging net naast. De Venlonaren kregen meer en meer ruimte in de tegenaanval en beslisten de wedstrijd een minuut voor tijd. Kees de Boer legde de bal met een hakje klaar voor Carl Johansson, die vanbinnen het strafschopgebied doeltreffend uithaalde: 2-0.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Excelsior 10 6 1 3 7 19 2 FC Volendam 9 5 3 1 9 18 3 Jong AZ 9 6 0 3 3 18 4 FC Emmen 10 5 1 4 6 16 5 De Graafschap 9 5 1 3 4 16 6 VVV-Venlo 10 5 1 4 2 16 7 FC Eindhoven 10 5 1 4 0 16 8 Jong FC Utrecht 9 4 3 2 6 15 9 Roda JC Kerkrade 9 4 2 3 4 14 10 ADO Den Haag 9 6 1 2 9 13 11 Jong Ajax 9 4 0 5 0 12 12 Telstar 9 3 3 3 -4 12 13 MVV Maastricht 10 4 0 6 -15 12 14 Jong PSV 9 3 1 5 -3 10 15 TOP Oss 10 3 1 6 -6 10 16 Almere City FC 9 2 3 4 -1 9 17 NAC Breda 9 2 3 4 -2 9 18 Helmond Sport 9 3 0 6 -5 9 19 FC Den Bosch 9 3 0 6 -7 9 20 FC Dordrecht 9 1 3 5 -7 6