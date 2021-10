Louis van Gaal haalt Arnaut Danjuma bij Oranje na afmelding

Zaterdag, 9 oktober 2021 om 18:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:24

Arnaut Danjuma mag zich verheugen op zijn derde interland voor het Nederlands elftal. De aanvaller van Villarreal is door bondscoach Louis van Gaal opgeroepen als vervanger van Cody Gakpo, die tegen Letland (0-1 winst) een blessure heeft opgelopen. Oranje speelt maandag een thuisduel in De Kuip tegen Gibraltar.

Zaterdagavond maakt de KNVB via de officiële kanalen bekend dat Gakpo niet inzetbaar is voor de ontmoeting met Gibraltar van komende maandag. Zodoende moest Van Gaal op zoek naar een gewenste vervanger, en Danjuma bleek de meest geschikte. Volgens de berichtgeving van de bond kampt Gakpo met 'klachten, passend bij een hersenschudding'.

?? National coach Louis van Gaal has added Arnaut Danjuma Groeneveld to the training camp. He replaces Cody Gakpo, who has left with some complaints, consistent with a concussion. ?? Welcome, @Danjuma! ?? Get well soon, Cody!#WCQ2022 — OnsOranje (@OnsOranje) October 9, 2021

In het WK-kwalificatieduel met Letland (0-1) moest Gakpo zich een kwartier voor tijd noodgedwongen laten vervangen door Wout Weghorst, daar hij hoofdpijn overhield na een botsing bij een kopduel. Gakpo was tot dusver goed voor drie optredens in de WK-kwalificatiecyclus, waarin hij eenmaal tot scoren kwam en bovendien een assist verzorgde.

Tijdens de persconferentie van afgelopen maandag liet Van Gaal al weten dat hij Danjuma in het vizier houdt. "Hij is van club veranderd, dat heeft hij laat gedaan", reageerde de bondscoach op de vraag waarom Danjuma voor het duel met Letland niet bij de selectie zat. "In het begin was hij vooral invaller. De laatste vier wedstrijden doet hij het geweldig. Hij kon erbij zijn, maar ik heb het niet besloten. Ik ben blij dat hij het zo goed doet. Ik kan me niet voorstellen dat hij er de volgende keer niet bij zit", aldus de bondscoach.