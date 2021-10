‘Er is geen enkele kans voor Italiaanse clubs om Haaland te halen’

Zaterdag, 9 oktober 2021 om 15:55

Giuseppe Marotta, de algemeen directeur van Internazionale, ziet het niet gebeuren dat Erling Braut Haaland in de komende jaren een transfer van Borussia Dortmund naar de Serie A maakt. De directeur liet in de periode dat hij werkzaam was voor Juventus de kans schieten om de Noorse doelpuntenmachine over te nemen van Molde FK, maar acht momenteel geen enkele Italiaanse club in staat om Haaland in te lijven.

Marotta werkte tussen 2010 en 2018 als algemeen directeur van Juventus. “Ik heb van veel dingen spijt, maar zeker van het niet aantrekken van Haaland. We konden hem destijds voor twee à drie miljoen euro overnemen van Molde”, zo geeft de directeur aan tijdens het La Gazzetta dello Sport’s Festival Dello Sport in Trente. “In zulke gevallen moet je eigenlijk boven je budget gaan wanneer je te horen krijgt dat hij een talent is die gecontracteerd moet worden.”

Haaland scoort inmiddels aan de lopende band voor Borussia Dortmund. In 67 duels was de Noor goed voor 68 goals en 19 assists. Marotta gelooft daarom niet dat een transfer van de spits naar Italië nog langer realistisch is. “Haaland is nu een van de beste spitsen van Europa. Of hij naar Italië kan komen? Absoluut niet. Er is een enorm gat ontstaan tussen de Serie A en de Premier League of LaLiga. Als Serie A zijn we niet langer een eindbestemming, maar een overgangscompetitie.”

??De algemeen directeur van Inter bevestigt dat hij in 2019 een opvallende deal voor ogen had. Dybala moest de weg naar Milaan bewandelen in ruil voor Mauro Icardi. "Ik wilde Paulo graag naar Inter halen, maar hij bleef en gaat nu ook zijn contract bij Juventus verlengen.” Het contract van de aanvaller van Juventus verloopt in juni 2022, maar volgens Italiaanse media wordt op korte termijn bekendgemaakt dat de Argentijn tot 2025 of 2026 bij de Italiaanse recordkampioen gaat bijtekenen. Icardi vertrok uiteindelijk op huurbasis naar Paris Saint-Germain en werd in de zomer van 2020 definitief overgenomen door de Franse grootmacht.

Inter moest afgelopen zomer noodgedwongen Romelu Lukaku en Achraf Hakimi voor miljoenenbedragen verkopen. Het vertrek van de Belgische spits kwam ook voor Marotta als een verrassing. “Ik weet uit ervaring dat je altijd klaar moet zijn voor onverwachte gebeurtenissen. Lukaku vertelde opeens dat hij terug wilde naar Chelsea. Uiteindelijk kun je alleen maar zo'n wens van een speler accepteren.”