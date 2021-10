Kees Jansma weigert nog langer aan te schuiven bij Op1 en Jinek

Kees Jansma stelt zich niet langer beschikbaar om in praatprogramma's op de televisie zijn mening over voetbal te verkondigen, zo vertelt hij in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad. De voormalig journalist en perschef van het Nederlands elftal geniet sinds kort officieel van zijn pensioen, nadat hij rond het Europees kampioenschap voor het laatst te zien was als presentator in een EK-show van Voetbal International.

Jansma is een bekend figuur in de voetballerij en maakte sinds 1966 alle grote eindtoernooien van Oranje mee, als journalist en als perschef. In die hoedanigheid werkte hij ook nauw samen met Louis van Gaal. "Van Gaal is iemand die iets kan losmaken bij spelers. Dat heb ik van dichtbij meegemaakt", vertelt Jansma. "Hij is op leeftijd, maar hij komt in contact met die jonge gasten. Nog altijd. Dat is geweldig om te zien. En we genieten natuurlijk ook allemaal van het hele circus, hè. Een persconferentie is weer iets om naar uit te kijken."

"Louis is, laat ik het zo zeggen, iemand die weet wat zijn kwaliteiten zijn en daarvan overtuigd is", aldus Jansma. "Louis denkt overal over na. Als hij tegen een journalist zegt ‘in jouw krantje’ dan doet hij dat bewust. Ik vind vaak dat hij zich daarmee tekort doet. Die strijd ging ik ook wel met hem aan, hoor. Op dinsdag kwamen we in die jaren allemaal bij elkaar in Zeist. En dan moest je op jouw vakgebied aangeven hoe of wat. Louis lag destijds niet lekker bij een krant en een voetbalweekblad. Dan schreef ik die twee punten bovenaan het lijstje en zei dat hij zich juist door die journalisten moest laten interviewen."

Jansma kwam er pas in zijn rol bij het Nederlands elftal achter wat de spanning voorafgaand aan een wedstrijd met spelers deed. "Dat heb ik onderschat", gaat Jansma verder. "Topspelers die tegen wedstrijden opzagen door de spanning. Die heel vroeg in de ochtend al klaarwakker waren en niet meer konden slapen. Ja, Wesley Sneijder was ook altijd vroeg wakker. Dan belde hij en zei: ‘Badmuts, koffie nu’. Maar die kende geen zenuwen. Nooit. Het mooiste dat ik heb meegemaakt was de avond voor de WK-finale in 2010 met Bert van Marwijk en een flesje wijn. We gingen de finale spelen, een geweldige prestatie."

Voor Jansma zit het er nu definitief op. "Ik heb afgelopen zomer voor VI nog online dertig afleveringen van een talkshow gemaakt tijdens het EK. Dat was ontzettend leuk om zo af te sluiten. Ik schuif niet meer aan bij talkshows als Op1 of Jinek om te vertellen wat ik vind van een voetbalonderwerp. Dat is voorbij. Ik werd op een gegeven moment ook een beetje moe van mijn mening geven. Die programma’s hadden dan een paar zware onderwerpen rond bijvoorbeeld corona of watersnoodproblemen en dan vertelde ik nog vier minuten iets luchtigs over voetbal. Dan reed ik na middernacht terug naar Doorn en dacht ik: waarom doe ik dit eigenlijk nog?'"