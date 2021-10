Totti: ‘Dat was de enige club waar ik mezelf echt naartoe zag gaan’

Zaterdag, 9 oktober 2021 om 22:03 • Laatste update: 22:03

Francesco Totti vindt dat de voetbalwereld in een razendsnel tempo verandert. De aanvaller speelde 25 jaar voor AS Roma en groeide bij de Romeinen uit tot een echte clublegende. Totti stond zijn volledige carrière onder contract bij AS Roma, maar had zichzelf ook wel in het shirt van Real Madrid gezien, de club die hem in 2006 probeerde in te lijven. De voormalig profvoetballer wees tijdens zijn carrière meerdere keren lucratieve aanbiedingen af, maar constateert dat het in de huidige tijd juist vooral draait om het grote geld.

“Ik voetbalde in andere tijden, het was een hele andere voetbalwereld”, trekt Totti de vergelijking met vroegen in gesprek met the Guardian. “Voetbal bestond uit liefde, met affectie voor de supporters. Ik speelde voor de club waar ik altijd supporter van ben geweest, dat maakte mijn keuzes makkelijker. 25 jaar bij één club, aanvoerder en een van de belangrijkste spelers zijn én altijd de beste willen blijven, dat is niet niks. Het is lastig om die tijden te vergelijken met het heden.”

De voormalig profvoetballer beseft dat de voetbalwereld van nu niet meer is te vergelijken met die van vroeger. “Het gaat nu meer om geld. Je gaat naar de club waar je meer geld kan verdienen. En dat is iedereen zijn goed recht, toch?” Totti had tijdens zijn roemrijke carrière ook de mogelijkheid om voor het grote geld te kiezen. In 2006 wilde Real Madrid van de Italiaan de best betaalde speler ter wereld maken. “Natuurlijk heb ik er over nagedacht”, bekent hij. “Het duurde ook even, maar toen heb ik toch gezegd: ‘Ik maak de keuze met mijn hart en ik blijf in Rome’. Op dat soort momenten kun je niet weglopen. Real Madrid was wel het enige team waar ik mezelf echt naartoe zag gaan.”

Vier jaar geleden hing Totti zijn voetbalschoenen aan de wilgen. Met pijn in het hart nam hij afscheid als professioneel voetballer. “Eerlijk gezegd, had ik er in het begin moeite mee, maar langzaam heb ik mezelf omgepraat met het idee dat het de juiste keuze was.” Totti keerde terug bij Roma als technisch directeur, maar vanwege een slechte relatie met de toenmalig eigenaar James Pallotta diende hij in 2019 zijn ontslag in. “Het maakt me natuurlijk niet blij, omdat ik Roma altijd boven alles en iedereen heb geplaatst, maar er is ook zoiets als het lot. Ik denk dat als ze me op een dag bellen, we alles even moeten bespreken. Dan zien we wel hoe het loopt.”