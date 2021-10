Messi: ‘Moet toegeven dat ik nog een beetje verloren ben bij PSG’

Lionel Messi heeft zijn draai bij Paris Saint-Germain nog niet helemaal gevonden. Voor de Argentijnse superster staan zijn eerste maanden in Parijse dienst in het teken van een leerproces. Mesi vertrok afgelopen zomer transfervrij van Barcelona naar de Franse topclub, maar heeft in Parijs na een lastige beginperiode de torenhoge verwachtingen nog niet in kunnen lossen.

"Op dit moment moet ik toegeven dat ik nog een beetje verloren ben", geeft Messi zaterdag in een groot interview met het Franse voetbaltijdschrift France Football aan. De Argentijnse sterspeler moet in de eerste maanden in Parijs nog wennen. "Ik moet de stad leren kennen, om beter de weg te kunnen vinden." Messi was niet langer houdbaar voor het in financiële nood verkerende Barcelona en zwaaide de club na 21 jaar uit. "Voor mij en mijn familie was duidelijk dat ik mijn carrière in Barcelona zou beëindigen", zegt Messi, die met Argentinië zegevierde op de Copa América en vervolgens terugkeerde naar Barcelona in de verwachting dat een contractverlenging in de maak was.

"Ik dacht dat alles in orde was en dat alleen mijn handtekening nog ontbrak. Maar toen ik aankwam, vertelden ze me dat het niet mogelijk was. Ze zeiden me dat ik een andere club moest zoeken omdat Barcelona niet genoeg middelen had om mijn contract te verlengen. Dat veranderde mijn plannen." Messi vertrok in augustus transfervrij naar Parijs, maar heeft bij de Franse grootmacht nog geen onuitwisbare indruk weten te maken. In vijf duels was de Argentijn slechts één keer trefzeker, in de Champions League tegen Manchester City.

Bij PSG wordt Messi geholpen met integreren door zijn landgenoten Leandro Paredes en Mauro Icardi en Neymar. Messi is de Franse taal nog niet geheel machtig, maar wordt hierbij geholpen door zijn drie zoons. “Ze gaan naar school en leren het daar. Zij pikken de woordjes op en onthouden het meteen. Daarin zijn ze beter dan ik.” Messi speelt met de Argentijnse nationale ploeg momenteel de WK-kwalificatiereeks in Zuid-Amerika. Vrijdagnacht (Nederlandse tijd) kwam hij met La Albiceleste niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Paraguay. Hierdoor staat Argentinië tweede met negentien punten uit negen duels, op acht punten achterstand van koploper Brazilië.