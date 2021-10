Inter hoopt vervanger van Sánchez bij Real Madrid of Arsenal weg te kapen

Zaterdag, 9 oktober 2021 om 12:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:01

Internazionale gaat in de komende transferperiode een poging wagen om Alexandre Lacazette of Luka Jovic in te lijven, verzekert La Gazzetta dello Sport. De Italiaanse landskampioen wil voorsorteren op een mogelijk vertrek van Alexis Sánchez en ziet in de aanvallers van respectievelijk Arsenal en Real Madrid welkome versterkingen. Sánchez kan niet leven met zijn rol als invaller en heeft bij de clubleiding aangedrongen op een vertrek.

Inter ziet niets in een onervaren spits als vervanger van Sánchez en heeft derhalve zijn pijlen gericht op de komst van Lacazette of Jovic. Laatstgenoemde is met zijn 23 jaar weliswaar jong, maar heeft internationale ervaring en wordt door bovengenoemde Italiaanse sportkrant omschreven als de 'ideale oplossing'. De Servische spits kwam dit seizoen slechts in zes wedstrijden in alle competities in actie, met een totaal van 84 speelminuten. Bovendien past Jovic binnen het financiële plaatje van Inter, wat niet geldt voor Lacazette.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De spits van Arsenal, die eveneens niet verzekerd is van een basisplek, beschikt in Londen over een jaarsalaris van elf miljoen euro. Ter vergelijking: Jovic strijkt met zijn tot 2025 lopende contract vijf miljoen euro op. Het contract van Lacazette loopt komende zomer af. De Fransman zal er bij een transfer naar Inter dan ook mee in moeten stemmen dat zijn salaris ruimschoots wordt gehalveerd. De Italiaanse topclub heeft daar wel een twee of driejarig contract tegenover staan, wat de dertigjarige Lacazette over de streep moet trekken.

Naast bovengenoemd tweetal hoopt Inter zich eveneens te versterken met Nahitan Nández. De middenvelder van Cagliari werd afgelopen zomer al uitvoerig bekeken, maar moest toezien hoe alle prioriteit toen naar de komst van Denzel Dumfries ging. Desondanks blijft de Uruguayaan in het plaatje van i Nerazzurri passen. Nández wordt gezien als ideale backup achter Marcelo Brozovic en Nicolò Barella en kan voor een schijntje worden opgehaald. Ook voor zijn salaris van twee miljoen euro hoeft Inter het niet te laten.