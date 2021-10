Engelse topclubs probeerden overname van Newcastle United te voorkomen

Enkele clubs in de Premier League hebben geprobeerd om de overname van Newcastle United te voorkomen, zo schrijven Engelse media zaterdag. Met name Tottenham Hotspur-voorzitter Daniel Levy was fel tegenstander van de overname van de club door de drie Saudische investeringsmaatschappijen. De hoogste sportbestuurder van de Londense club kreeg van de Premier League echter te horen dat dit ‘nutteloos’ was.

Public Investment Fund (PIF), PCP Capital Partners en RB Sports & Media namen donderdag voor 350 miljoen euro de aandelen van clubeigenaar Mike Ashley over. Die drie bedrijven hebben samen een geschat eigen vermogen van 350 miljard euro en daarmee heeft Newcastle opeens veruit de rijkste eigenaar ter wereld. Liverpool, Manchester United en Arsenal waren naar verluidt ook tegen de overname, maar hun lobby sorteerde evenmin effect. De resterende clubs hebben de Premier League om een bijeenkomst gevraagd om erachter te komen waarom de deal is goedgekeurd.

Engelse media schatten dat dat Newcastle dit seizoen ruim tweehonderd miljoen euro kan uitgeven binnen de Financial Fair Play-regels (FFP) van de UEFA, die voorschrijven dat elke club niet meer geld mag uitgeven dan dat er binnenkomt. Daar zijn wel enkele uitzonderingen op, waardoor Newcastle dit seizoen al wel veel geld kan uitgeven. Ten eerste gaat de voorwaarde dat clubs break-even moeten draaien over een periode van drie jaar. The Magpies mogen zodoende dit seizoen meer uitgeven, mits het dat binnen drie jaar terugverdient. Bovendien mogen clubeigenaren jaarlijks vijftig miljoen van de clubuitgaven vergoeden met geld uit eigen zak.

In een brief naar de supporters legden de Saudische eigenaren de nadruk op de lange termijn. “Het belangrijkste is dat iedereen ambitie kan verwachten, maar we zijn hier om te bouwen aan succes op de lange termijn. We nemen het niet licht op om eigenaar te mogen zijn van deze club. We zullen nooit uit het oog verliezen wat het betekent om deel uit te maken van Newcastle United.” Het is nog niet precies duidelijk welke plannen de Saoedi's met Newcastle hebben.

De Premier League liet in een verklaring weten dat de Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman heeft verzekerd geen invloed uit te oefenen op de club. Bin Salman is de voorzitter van het PIF. Het was de laatste horde voor de Premier League om de veelbesproken overname goed te keuren. Hij gaf volgens de Amerikaanse inlichtingendienst CIA in 2018 opdracht tot de moord op journalist Jamal Khashoggi in Istanbul. Ook Amnesty International keerde zich fel tegen de plannen vanwege de mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië.

Newcastle speelt al jaren geen rol van betekenis meer in de Premier League, waaruit het zelfs tot twee keer toe degradeerde. Zonder overwinning op zak in de eerste zeven duels van deze voetbaljaargang bezet het elftal van manager Steve Bruce de voorlaatste plaats. Newcastle staat bekend om zijn trouwe achterban, maar de laatste titel dateert alweer van 1927.