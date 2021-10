‘Ik vind het niveauloos dat hij weigert om mij een hand te geven, ja’

Zaterdag, 9 oktober 2021 om 10:38 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:39

Eric Gudde zwaaide vorige week officieel af als directeur van de KNVB. In een groot interview met het Algemeen Dagblad kijkt Gudde zaterdag terug op zijn roerige tijd in het bestuur van Feyenoord en de nationale voetbalbond. Zo werd hij anderhalf jaar geleden de nationale Kop van Jut toen de competitie moest worden stilgelegd en de sportieve gevolgen daarvan moesten worden bepaald. Gudde wist op dat moment al dat hij dat nooit naar iedereens tevredenheid kon doen. “De reglementen voorzagen totaal niet in een scenario als dit. In 65 jaar was het profvoetbal nog nooit eerder stilgelegd.”

“Al weken voorafgaand realiseerde ik me: het wordt een duivels dilemma.” Gudde benadrukt dat het dossier niet aan de vergadertafel op te lossen was. “Er zouden altijd winnaars en verliezers zijn, bij elke denkbare oplossing. Ook intern waren de meningen hier vrijwel 50/50 verdeeld, allerlei polls gaven eenzelfde beeld. Maar die knoop moest door - daar heb ik nooit voor weg willen lopen.” Uiteindelijk werd gekozen om geen promotie en degradatie door te voeren. “Het besluit dat we hebben genomen, is nu vrijwel één-op-één opgenomen in de aangepaste reglementen. Dat zegt wel wat.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik vond, alles opgeteld en afgetrokken: het kan niet zo zijn dat je promoveert terwijl je nog niet gepromoveerd bent. Evenmin dat je kunt degraderen wanneer je feitelijk nog niet gedegradeerd bent. Dat zie ik nu nog precies hetzelfde”, benadrukt Gudde. “Wel ging er natuurlijk op de dag zelf veel mis. Dat het allemaal digitaal moest, met alle complicaties van dien, hielp niet bepaald mee. Aan de manier waarop dat ging, heb ik geen goed gevoel overgehouden. Ik ben ook niet van steen.”

FC Utrecht greep naast Europees voetbal: de bekerfinale werd geschrapt en de ranglijst was bepalend, ook al had Willem II drie punten meer, een wedstrijd minder en een slechter doelsaldo. FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren weigert Gudde tot op de dag van vandaag een hand te geven. “Dat laatste vind ik wel, hoe zal ik het zeggen… Niveauloos, ja. Ik snap heel goed dat er hevige emoties waren, dat clubs en supporters boos waren. Maar met de mensen van Cambuur en De Graafschap heb ik uiteindelijk weer een normale, gezonde werkrelatie gekregen. Ik heb aan Cambuur zelfs de kampioensschaal nog uitgereikt.”

“Je kunt het heel erg oneens zijn, maar als je zelf in de voetbalwereld werkt, wéét je volgens mij hoe gevoelig dingen liggen. Wat de impact kan zijn van woorden, van een bepaalde houding. Enig wederzijds respect kan geen kwaad in deze wereld.” Ook bij Feyenoord kreeg hij met emoties te maken, rond het Kuip-dossier bijvoorbeeld. “Wat me het meest geraakt heeft in al die jaren in dit werk, was een opmerking van een van mijn zoons, toen er bij Feyenoord van alles speelde.”

“Jesper en Tim zaten nog op school, ze woonden nog thuis, toen Jesper op een dag zei: 'pap, zullen we weer teruggaan naar ons oude leven? Toen je nog bij de gemeente werkte? Toen was alles nog normaal.' Dat heeft er wel in gehakt, hoor.” Hij kijkt met weemoed terug op de landstitel in 2017 maar ook hoe de financiële situatie met dertig miljoen euro schuld naar een eigen vermogen van dertig miljoen plus ging. “Daar is ongelooflijk hard voor gewerkt door heel veel mensen, maar die landstitel had veel meer impact natuurlijk - en dat hóórt ook zo. Dat maakt voetbal tot zo'n boeiende en intense wereld.”