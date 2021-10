Sangaré verbaast iedereen: ‘Arsenal had driehonderd pagina’s met analyses’

De laatste weken wordt hij vaker bejubeld dan verguisd: Ibrahim Sangaré. De middenvelder van PSV ontpopt zich ook als doelpuntenmaker. Ivoorkust won vrijdag met 0-3 van Malawi, mede door een treffer van Sangaré. De 23-jarige PSV’er heeft zodoende drie keer gescoord in zijn laatste drie officiële wedstrijden. Ter vergelijking: in zijn hele carrière had Sangaré tot negen dagen geleden slechts vier keer gescoord, voor clubs en land bij elkaar. Jean Musampa, als zaakwaarnemer verbonden aan JBM Sports Management, heeft nooit aan Sangaré getwijfeld.

Musampa, zelf oud-voetballer van Go Ahead Eagles en daarnaast de broer van eveneens oud-voetballer Kiki Musampa, ontdekte Sangaré toen hij op zestienjarige leeftijd voor AS Denguélé in zijn vaderland uitkwam. Musampa nam de zorg op zich, steunde Sangaré financieel en ging twee, drie keer per jaar bij hem in Abidjan op bezoek. “Hij bleek geboren te zijn op 2 december, dezelfde dag als mijn zoon. Ik heb meteen gezegd: ’jij bent mijn voetbalzoon’.”

Sangaré tekende een contract bij Toulouse, waar hij zich al snel in de kijker bij andere clubs speelde. “Ik kreeg een uitnodiging van Arsenal. Daar hadden ze driehonderd pagina’s met analyses en data van zijn spel”, vertelt de belangenbehartiger in gesprek met De Telegraaf. "Thomas Partey was echter de eerste keus.” Sangaré kon uiteindelijk kiezen tussen Southampton en PSV. “Ik dacht dat hij voor de Premier League zou kiezen. Maar hij vond PSV ook goed”, zegt Musampa. "Hij vroeg: ’papa, wat moet ik kiezen?’.”

“Hij wilde voetballen en niet ten koste van alles naar de Premier League. PSV speelt altijd in de top en voetbalt in de Champions League of Europa League. Hij kan altijd de stap nog maken.” Musampa krijgt steeds meer signalen van clubs die Sangaré volgen. De zaakwaarnemer denkt dat hij alles in zich heeft om te slagen in de Premier League. “Laat hem eerst het seizoen maar eens afronden”, benadrukt hij.

Sommige analisten zien Sangaré als een rem in de aanvalsopbouw, omdat hij zoveel ballen zou verliezen. De Telegraaf onderzocht of bijvoorbeeld Edson Álvarez bij Ajax veel minder balverlies in de Eredivisie lijdt dan de Ivoriaan. Álvarez leverde vorig seizoen gemiddeld per wedstrijd 11 ballen in, tegenover Sangaré gemiddeld 13,6. De Ivoriaan kwam gemiddeld echter 89,4 keer aan de bal, tegenover Álvarez 76,5 keer. Dit seizoen komt Sangaré nog vaker aan de bal - 95,8 keer - en lijdt hij minder balverlies: 13,0 keer. Álvarez komt eveneens vaker in balbezit - 83,8 keer, maar verspeelt de bal ook vaker: 12,3.