Orkun Kökçü en Turkije vestigen hoop op Nederland op 16 november

Zaterdag, 9 oktober 2021 om 09:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:22

Turkije en Noorwegen schoten vrijdagavond weinig op met het onderlinge gelijkspel in Istanbul: 1-1. Door het gelijkspel heeft het Nederlands elftal, dat zelf tegelijkertijd met 0-1 won in en tegen Letland, nu een voorsprong van twee punten op de Noren en vier op de Turken. Er zijn nog drie speelronden in Groep G en alleen de groepswinnaar kwalificeert zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. Als nummer twee kan via de play-offs ook nog een toegangsbewijs worden afgedwongen en daarom vestigt Turkije de hoop op het Nederlands elftal.

Nederland speelt op 16 november in eigen huis de laatste groepswedstrijd tegen Noorwegen: een duel waar naar alle waarschijnlijkheid om de koppositie van Groep G zal worden gestreden. Een nederlaag van de Noren kan gunstig zijn voor Turkije, indien men zelf ook de resterende drie duels in de kwalificatiecyclus wint. “Het is nu de taak aan ons om nog negen punten te pakken en dan hopen we dat Nederland van Noorwegen wint”, beaamde Orkun Kökçü, die vrijdag geschorst was, in gesprek met de NOS.

Turkije komt al op voorsprong! ???? De Turken profiteren van geklungel bij Noorwegen en Kerem Aktürkoglu rondt af: 1-0 ??#ZiggoSport #WCQ2022 #TURNOR pic.twitter.com/46TZF4poEH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 8, 2021

Stefan Kuntz zat voor het eerst op de bank als bondscoach van Turkije, dat afscheid nam van Senol Günes na de 6-1 nederlaag van vorige maand in Amsterdam. “Voor de wedstrijd vroeg ik mijn spelers om alles te geven, en dat deden ze”, reageerde de Duitser. “Natuurlijk hadden we in deze sfeer graag gewonnen voor onze fans, maar we hebben nog een kans op kwalificatie voor het WK. Beide ploegen ontliepen elkaar niet veel. We begonnen de tweede helft net iets beter, maar ik weet dat het niet genoeg was.”

“In de tweede helft gingen we mee in de lange ballen van Noorwegen en dan weet je dat er niets te halen viel”, stelde Kökçü. “We zijn nu een nieuwe weg ingeslagen met de nieuwe coach. Dat bevalt me, want de Duitse school is wel een beetje dezelfde als de Nederlandse en dat is wel wat anders dan de Turkse school. Dus ik denk dat het een vooruitgang is. De kwaliteit is er wel, maar het komt er de laatste tijd niet echt uit.”

“We kregen kansen op meer en hadden ook nog een doelpunt kunnen maken, maar dat lukte niet. Toch hebben we nog drie wedstrijden te gaan en blijven we hoop houden. Er is nog niets voorbij”, benadrukte Cengiz Ünder op zijn beurt. Kerem Aktürkoglu zette Turkije na ruim vijf minuten op voorsprong na goed werk van Ünder. Vlak voor rust maakte Kristian Thorstvedt er van dichtbij 1-1 van. Kort voor tijd kreeg Noorwegen nog een grote kans op de 1-2 via Mohamed Elyounoussi, maar het bleef bij een gelijkspel.