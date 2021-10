Louis van Gaal sluit verandering onder de lat niet uit: ‘Vlak hem niet uit’

Zaterdag, 9 oktober 2021 om 08:20 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:45

Justin Bijlow was vrijdagavond doorslaggevend in de 0-1 overwinning van Nederland op Letland in de WK-kwalificatie. In de extra tijd was invaller Igors Tarasovs dicht bij de 1-1, maar de doelman voorkwam puntenverlies voor Oranje. Hoewel Bijlow de zege redde en de voorbije interlands de eerste keus was, is hij volgens Louis van Gaal nog niet zeker van zijn plek als eerste doelman onder de lat bij Oranje. De niet geselecteerde Jasper Cillessen is nog altijd een serieuze optie.

“Het was een hele goede redding, waarmee ik heel blij was. Toch blijft het een open strijd onder de lat”, benadrukte Van Gaal op de persconferentie. “Cillessen is weer fit, speelt en heeft onder mijn leiding altijd goed gepresteerd. Vlak hem niet uit. En Mark Flekken heeft zich afgelopen dagen goed gepresenteerd.” Ook voor alle andere posities moet iedereen zich waarmaken, benadrukte Van Gaal. Niemand is zeker van zijn plaats in de WK-selectie. “Ik geloof in opkomende spelers en selecteer jongens die in vorm zijn en fit. Dat fluctueert”, verzekerde de trainer van het Nederlands elftal.

Flekken debuteerde vrijdagavond als selectiespeler van Oranje. Hij kreeg als derde keeper de voorkeur boven Joël Drommel, die naar de tribune verwezen werd. De 28-jarige Flekken kwam tot dusver namens SC Freiburg tot 21 Bundesliga-optredens, waarin hij genoeg indruk maakte op Van Gaal om bij de Oranje-selectie gehaald te worden. “Drommel is een talentvolle keeper die misschien even in een iets mindere periode zit, maar hierdoor krijgt hij er natuurlijk nog wel een extra tik bij. Blijkbaar is Flekken nu Drommel ook voorbij in de hiërarchie bij Oranje”, gaf analyticus Pierre Van Hooijdonk vrijdag bij de NOS aan.

“Ik vind het wel gek ja; ik vind het een bijzondere keuze”, beaamde Rafael van der Vaart. “Ik denk niet dat het vaak gebeurd is dat een derde keeper is opgeroepen die wij allemaal niet kennen. Wij zien hem nu eigenlijk voor het eerst in beeld. Super leuk voor die jongen en ik weet uit Duitsland dat hij het goed doet. Alleen als je Drommel en Bijlow hebt... dan vind ik dit een rare keuze. Zeker in zo’n onbelangrijke wedstrijd.”

Van Gaal experimenteert graag onder de lat, zo bleek ook in zijn vorige periode bij het Nederlands elftal. Toen gaf hij met Kenneth Vermeer, Cillessen, Maarten Stekelenburg, Michel Vorm en Tim Krul liefst vijf keepers speeltijd. Van Gaal liet afgelopen week al weten dat Cillessen ‘weer in beeld is’. “Hij is de laatste weken weer aan het keepen. Hij zal zich de komende weken moeten bewijzen. Of ik voor hem een uitzondering maak? Nee, dat doe ik voor niemand.”