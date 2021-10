Kranten analyseren Oranje: ‘Een van grote winnaars van komst Van Gaal’

Zaterdag, 9 oktober 2021 om 07:10 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:11

Het Nederlands elftal zette vrijdag een stap richting het WK van 2022 in Qatar. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal boekte in Riga een moeizame zege op Letland, terwijl concurrenten Turkije en Noorwegen in Istanbul met 1-1 gelijkspeelden. Met nog drie speelronden te gaan heeft Nederland nu twee punten voorsprong op nummer twee Noorwegen en een veel beter doelsaldo. De kranten in Nederland zijn het er zaterdag over eens: het duel op Letse bodem was een verplicht nummertje, maar wel een met een goede afloop.

‘Oranje flets in Letland’, zo staat er boven het wedstrijdverslag van De Telegraaf. Valentijn Driessen concludeert dat Nederland goede zaken heeft gedaan in Letland richting het WK, maar dat de focus ontbrak voor een doelpuntenfestijn. Bij de openingsgoal van Klaassen gingen de gedachten bij Driessen terug naar maart van dit jaar, naar de eerste confrontatie met Letland. “Onder leiding van bondscoach Frank de Boer kreeg Nederland toen liefst zestien corners te nemen. De ploeg scoorde een rendement van 0,0 (!). De staf en spelers waren bekend met deze dramatische statistiek en dus werd afgelopen week geoefend op hoekschoppen”, zo schrijft de chef voetbal van het dagblad.

DOELPUNT - Davy Klaassen volleert op prachtige wijze de 0-1 binnen tegen de Letten, na een scherp aangesneden hoekschop van Memphis Depay.#letned pic.twitter.com/THMzvMp17Z — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) October 8, 2021

“Louis van Gaal bekende zelfs dat zijn internationals met een eigen variant op de proppen waren gekomen. Of het zo moest zijn: de eerste de beste corner was meteen raak voor Oranje. De Letten stonden erbij en keken ernaar. Memphis Depay slingerde de bal hoog voor en Klaassen schoot hem in een keer uit de lucht met een halve volley langs de verbouwereerde goalie Roberts Ozols.” Driessen zag hoe Oranje vervolgens de focus verloor en aanviel zonder een vuist te kunnen maken. “Tot opluchting van iedereen bij Oranje misten de Balten de koelbloedigheid om de kansen af te maken, al moet worden gezegd dat de omschakeling aan Nederlandse kant prima voor elkaar was.”

Het gevoel van een tussendoortje

Het Algemeen Dagblad heeft ‘Net goed genoeg’ met grote letters op de voorpagina staan en ‘Voldoende, maar dat is het ook wel’ boven het wedstrijdverslag. “Een krappe 0-1 op een sfeerloos hobbelveld. In veel opzichten was het typisch een interland tegen een voormalige Sovjetstaat, bepaald geen wedstrijd voor de eeuwigheid, bovenal een verplicht nummertje”, stelt Sjoerd Mossou. “Maar de zege bracht Oranje wel weer wat dichter bij het hoofddoel: kwalificatie voor het WK in Qatar.”

“Het Nederlands elftal moest zich negentig minuten lang zien op te laden in zo ongeveer de minst intimiderende entourage denkbaar”, omschrijft hij de sfeer in de hoofdstad van Letland. “Het Daugava-stadion had niet alleen het aangezicht van een bijveld, ook het schaarse publiek keek totaal apathisch naar de wedstrijd, waardoor je stilaan het gevoel bekroop dat je naar een voorbereidingspotje zat te kijken. (...) Het Oranje-publiek klapte dankbaar na de winst, tevreden ook met het resultaat bij Turkije - Noorwegen, maar wat overbleef was toch vooral het gevoel van een tussendoortje.”

Journalist Maarten Wijffels staat in zijn analyse stil bij Davy Klaassen, die bij Ajax niet onomstreden is, maar bij Oranje als eerste op wedstrijdformulier verschijnt. "Daar was-ie weer in Riga, Mister 1-0. Die bijnaam kreeg Klaassen, omdat hij bij Ajax zo vaak de maker is van de eerste goal. Bij Oranje vindt hij het net voorlopig ook makkelijk. Voorlopig is Klaassen een van de grote winnaars van de bondscoachwissel. Want bij het EK speelde hij afgelopen zomer geen minuut. Het wordt wel interessant hoe het nu verder gaat bij Ajax. Erik ten Hag krijgt een speler terug die bij hem niet onomstreden is, maar die Louis van Gaal zo’n beetje als eerste op zijn wedstrijdformulier krast."

Het is heel veelzeggend wie de beste speler van Oranje was tegen Letland

Grote jongens van Barcelona, Internazionale, Liverpool, Ajax en PSV

Ook bij Trouw komt de term ‘verplicht nummertje’ voorbij. “Vooraf was al duidelijk dat het Nederlands elftal in Letland geen interlandgeschiedenis zou gaan schrijven. Het optreden in Riga vrijdagavond tegen de nummer 135 van de wereld was een verplicht nummer waarbij elk ander resultaat dan een overwinning een blamage zou zijn geweest. Oranje had weinig te winnen en vooral veel te verliezen, spelend op een veredeld amateurcomplex voor een paar duizend toeschouwers tegen een Europese voetbaldwerg die alleen zou gaan verdedigen. Maar het lukte, zij het met de hakken over de sloot.”

“Maar hoe pover was het voetbal dat een slap Nederlands elftal tegen Letland liet zien in het Daugava Stadion. De grote jongens van Barcelona, Internazionale, Liverpool, Ajax en PSV hadden de grootste moeite met spelers die vooral in de eigen zieltogende competitie (zeven clubs) uitkomen. De belangrijkste pion voorin was een spits van SC Cambuur”, doelt John Graat op Roberts Uldrikis. “Natuurlijk, Nederland had bijna 75 procent van de tijd balbezit maar het ging daar rond het overvolle strafschopgebied van de Letten veel te slordig mee om. Het miste de accuratesse en creativiteit om de tweelaagse muur van de Letten vakkundig te slopen. Uiteindelijk kwam het ternauwernood goed, dankzij een doelpunt van Klaassen al in de eerste helft.”