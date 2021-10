Kraay jr. wil twee namen in opstelling Oranje: ‘De rest maakt geen reet uit'

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 23:47 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:53

Hans Kraay jr. heeft vrijdagavond zich uiterst positief uitgelaten over Davy Klaassen. De middenvelder zorgde in het WK-kwalificatieduel met Letland (0-1) voor het enige doelpunt van de wedstrijd en volgens de analyticus was dat geen toeval. “Wat een heerlijke jongen. Kil, koel en technisch goed”, zo oordeelde hij tijdens de nabeschouwing op ESPN.

“Hij maakt gewoon in Noorwegen de 1-1, en dat is misschien wel de allerbelangrijkste goal van de hele kwalificatiereeks”, zo begint Kraay jr. zijn lofzang over Klaassen. “Thuis tegen Turkije maakt hij niet de 6-1 of 5-1, maar de 1-0. En nu maakt hij ook hier de 0-1. Wat een heerlijke jongen is dat zeg. En hij maakt niet de makkelijkste goals. De bal viel ook nu weer iets achter hem, waardoor hij even moest inhouden en teruglopen. Dit doet hij technisch zó perfect."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is heel veelzeggend wie de beste speler van Oranje was tegen Letland

Voetbalzone deelde rapportcijfers uit aan de spelers van Oranje. Lees artikel

“Dit is ook geen toeval he”, doelt de analist op het feit dat Klaassen wederom de openingstreffer verzorgde. “Ik kan het niet verklaren. Het enige wat ik kan kan verklaren is dat hij heel kil, koud en technisch voor de goal is. We zien bij hem steeds meer technische hoogstandjes. Dat zijn weliswaar geen dubbele scharen of gekke bewegingen, maar het gaat om zijn functionele techniek. Iedereen wil een Davy Klaassen in zijn ploeg."

“Hoe Nederland moet spelen tegen Gibraltar? Om te beginnen zal Louis van Gaal wel zeggen: ‘De eerste die ik opstel is Klaassen, en de tweede is Wijnaldum. Niet omdat Wijnaldum het bij Paris Saint-Germain nou zo geweldig doet, maar omdat hij het Nederlands elftal bijna nooit in de steek laat. Hij heeft samen met Depay, en nu Klaassen, de beste statistieken, dus die stel je gewoon op. En de rest maakt geen reet uit”, aldus Kraay jr.