Rafael van der Vaart is gecharmeerd van Noa Lang. De buitenspeler maakte vrijdagavond tegen Letland (0-1 zege) zijn debuut na iets meer dan een uur spelen. Hij oogde gretig en was actief betrokken bij de aanvallen van Oranje. Van der Vaart zag dat Lang 'graag wilde'. "Je kan wel zien dat hij schijt aan alles heeft. Hij heeft wel een uitstraling van: hier die bal, ik ga het doen", merkt de analist van de NOS na afloop op.

"Ik vind het een heerlijke speler, maar het is niet dat hij geweldig inviel. Ik ben blij dat hij ingevallen is", maak Van der Vaart duidelijk. Lang verscheen zelf opgetogen voor de camera van de NOS. "Ik heb mijn haasje gekregen, ja", aldus de aanvaller. Iedere speler die zijn debuut maakt in het Nederlands elftal ontvangt een haasje, een speldje. "Dat krijgt een heel mooi plekje thuis, bij al mijn bekers en shirts." Lang was niet nerveus, gaf hij aan. "Het klinkt gek, maar nee. Natuurlijk is het je debuut, maar voor mij is het gewoon een wedstrijd."

Lang popelde aan de zijkant om in het veld te komen. "De ruimtes waren klein en dan weet ik van mezelf dat ik wel een speler ben die je kan brengen in zo'n wedstrijd. Ik denk dat ik uiteindelijk nog bij drie kansen betrokken was." Lang kwam binnen de lijnen als rechtsbuiten, terwijl hij bij Club Brugge op links speelt. "Ik heb het eerder gezegd: als je een goede voetballer bent, dan maakt het niet uit op welke positie je staat. Vandaag viel ik in als rechtsbuiten, waar ik natuurlijk niet vaak speel, maar dat maakt mijn debuut er niet minder mooi op, hoor."

Van der Vaart zegt lachend dat hij 'zeker' gelooft dat Lang niet zenuwachtig was voor zijn invalbeurt. “Dat zijn van die gasten die zó overtuigd zijn van zichzelf. Die komen erin, vragen iedere bal... Hij gaat hopelijk nog heel lang voor ons spelen", blikt hij vooruit. "We gaan ons nog doodergeren aan hem, maar ook gelukkig met hem zijn. Ik vind het heerlijk om naar te kijken. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken: kijk hem staan, die snotneus. Maar ik vind het een heerlijke speler. Hij speelde vandaag prima, niet meer dan dat."

Bij ESPN merkt Hans Kraay junior op het jammer te vinden dat Lang niet op de linkerflank speelde. Hij wilde na zijn invalbeurt wel van kant wisselen met linksbuiten Cody Gakpo, maar dat initiatief werd door bondscoach Louis van Gaal snel de kop ingedrukt. "Noa Lang heeft zich echt de klere gewerkt, maar toch zie je aan alles dat ook hij liever met zijn rechterbeen aan de linkerkant staat. Net als Cody Gakpo, Donyell Malen en Memphis Depay. Hij is gewoon veel beter op links. Bij Club Brugge is hij als een hele vrije, fladderende linkerspits heel goed geworden. En ik denk nog steeds niet dat het een rechtsbuiten is. Hij wilde zo graag, maar het is gewoon geen rechtsbuiten."