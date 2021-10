Frenkie de Jong aangepakt: ‘Maar deze beelden zijn er van acht spelers’

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 23:17 • Dominic Mostert

Frenkie de Jong heeft vrijdagavond geen indruk gemaakt op Pierre van Hooijdonk in de wedstrijd tussen Letland en Nederland (0-1) in de WK-kwalificatiereeks. De middenvelder leed volgens de analist van de NOS te vaak balverlies en maakte niet altijd de goede keuzes in aanvallend opzicht.

De Jong verstuurde van alle spelers de meeste passes (115), waarvan er 106 aankwamen, ofwel 92,2 procent. Van Hooijdonk vond hem echter niet zuiver genoeg. "Frenkie deelde ook in de malaise. Voor zijn doen had hij ontzettend veel onnodig balverlies", zegt de oud-aanvaller. "Het is bijna altijd onnodig als hij balverlies lijdt, want hij is normaal heel vast aan de bal. Dit ben je van hem niet gewend."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is heel veelzeggend wie de beste speler van Oranje was tegen Letland

Voetbalzone deelde rapportcijfers uit aan de spelers van Oranje. Lees artikel

Van Hooijdonk licht een moment uit van de 65ste minuut. De Jong stoomde op richting het strafschopgebied en kon Gakpo met een steekpass een schietkans bezorgen, maar koos ervoor om zijn sprint met de bal voort te zetten. Hij werd vervolgens van de bal gelopen. “Normaal steekt hij die bal altijd. Nu maakt hij een andere keuze, en dat is niet de juiste. Het pakt niet goed uit. Maar deze beelden hadden we van acht andere spelers ook kunnen laten zien.”

Van Hooijdonk is evenmin te spreken over het optreden van Memphis Depay. Hij vindt de aanvaller van Barcelona de enige 'echt goede speler' van Oranje in de voorhoede, al hoort hij niet tot de 'top vijf centrumspitsen in de wereld'. "Dus dat zegt vrij veel. De Lukaku's, noem ze allemaal maar op, die hebben gewoon meer. Als Memphis het niet heeft, en hij had het vandaag niet, dan is er soms helemaal niemand in de spits."