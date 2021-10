Van der Vaart kritisch op Jeroen Stekelenburg na interview met Van Dijk

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 23:16

Rafael van der Vaart vindt dat Jeroen Stekelenburg meer kritische vragen had kunnen stellen aan Virgil van Dijk na afloop van het duel tussen Letland en het Nederlands elftal (0-1). De verslaggever van de NOS vroeg de aanvoerder van Oranje onder meer of het ‘niet moeilijk is je kop erbij te houden’ in de entourage waarin er tegen Letland gevoetbald moest worden. “Die vragen kregen wij vroeger niet”, zegt Van der Vaart in de studio van de NOS.

“Het werd op het einde nog wel wat té spannend, ja. Als je kijkt naar die laatste kans... Dit is een wedstrijd waarvan iedereen verwacht dat we die winnen en dat is heel normaal. Dat hebben we gedaan, denk ik. We kregen veel kansen, maar hij ging er maar een keer in”, zo analyseert Van Dijk het duel aanvankelijk voor de camera van de NOS. “Wij hebben hen goed geanalyseerd en het is een team dat niet opgeeft en blijft rennen. Ze zetten niet hoog druk, maar aan de bal spelen ze wel heel opportunistisch. We wisten dat het nog niet afgelopen zou zijn, ook al stonden we voor. Op het einde deden we er alles aan om de nul te houden.”

“Hoe moeilijk is het om je kop erbij te houden? Jij maakte ook een foutje. Dan heb je in alle stadions op de wereld gespeeld en dat lijkt me zo moeilijk”, vraagt Stekelenburg vervolgens over de entourage in het Daugavastadion in Riga. “Fouten horen bij het voetbal”, reageert Van Dijk. “Ik ga geen excuses verzinnen waarom er fouten gemaakt worden, daar moeten we beter mee omgaan. Het veld was niet optimaal, maar dat was voor beide ploegen zo. We hadden op de fases waarin zij gevaarlijk werden beter moeten handelen. Maar goed, we hebben drie punten, gaan terug naar Nederland en spelen maandag weer een belangrijke wedstrijd.”

Stekelenburg vraagt zich vervolgens af of het ‘zin heeft zo’n wedstrijd te analyseren’. “Ik denk dat we het zeker gaan analyseren met de bondscoach. Dat is ook wel goed, het hoort er ook bij en willen allemaal stappen maken. Als groep, als speler. Dat kan alleen door kritisch te kijken naar fouten en verbeterpunten”, zegt Van Dijk. Tot slot wil Stekelenburg weten of ‘dit soort avonden ooit leuk worden’. Van Dijk: “Hoort erbij. En ik geniet enorm, ik ben er lang uit geweest en maak nog steeds stappen. Oranje is het hoogst haalbare als Nederlandse voetballer. Aanvoerder. Ja, geweldig.”

“Wat was het slecht, hè. Dit zijn de avonden waarvan wij als analisten niet vrolijk worden”, begint Van der Vaart in de studio van de NOS. Collega-analist Pierre van Hooijdonk wijst erop dat dit ook avonden zijn ‘waar je als speler ook niet blij van wordt’. Van der Vaart vervolgt: “Ik vind wel... We zaten net naar Van Dijk te luisteren en ik vind dat Stekelenburg wel iets kritischer mag zijn met zijn vragen. Het was heel erg: ‘Je speelt normaal bij Liverpool en nu hier’. Die vragen kregen wij vroeger niet.”

Presentator Tom Egbers neemt het voor Stekelenburg op. “Dat kan toch een verklaring zijn, dat je normaal op een vol Anfield speelt. Dat is anders. Je mag ook een vraag stellen, toch?”, benadrukt Egbers. “Natuurlijk is dat anders, maar daar kun je je van tevoren op instellen. Als journalist mag je best zeggen dat het een draak van een wedstrijd was en je niet zomaar de bal over de zijlijn hoeft te spelen. Ik vind dat het iets kritischer had gemogen, laat ik het zo zeggen. Dit was wel heel begripvol.”