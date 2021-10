Van Gaal lacht om ondeugende actie van Lang: ‘Dat is toch ongelofelijk?’

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 23:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:21

Voor Louis van Gaal kwam het niet als een verrassing dat Oranje het vrijdagavond lastig had in Letland (0-1 zege). De bondscoach van het Nederlands elftal is als vanzelfsprekend 'hartstikke blij' met de overwinning, maar ziet in dat het ook anders had kunnen aflopen. Van Gaal zei na afloop ook lachend dat hij Noa Lang in het veld moest corrigeren nadat die uit eigen beweging van positie was gewisseld.

"Nee, de winst is zeker niet het enige dat telt", aldus Van Gaal tegenover de NOS. "Ik denk dat wij zo'n vijftien kansen gecreeerd hebben, en zij vier. Dat heb ik allemaal voorspeld ook. Ik heb gezegd dat we 70 procent balbezit zouden hebben, dat is 75 procent geworden. Dat is niets nieuws onder de zon. Het had anders kunnen aflopen, maar dat doen we zelf. Ik bedoel, als je de beelden terugziet: een pass van Frenkie de Jong op Denzel Dumfries... De een passt te zacht en de ander komt te laat naar de bal. Persoonlijke fouten waren de oorzaak van kansen van de tegenstander."

Davy Klaassen maakte het enige doelpunt uit een knappe volley, maar Van Gaal had toch een punt van kritiek voor de middenvelder. "Klaassen had al in de tweede minuut kunnen scoren, daar staat hij op de vijf meter", doelde hij op het moment dat Klaassen de bal slecht aannam na een goede pass van Memphis Depay. "Elke bal viel voor ons verkeerd, maar oké", vond Van Gaal. "Je kan ervan zeggen dat het niet zo geweldig is, maar wij hebben 0-1 gewonnen. En Turkije - Noorwegen was 1-1, dus we zijn weer een stap dichterbij, daar gaat het uiteindelijk om. De Noren zijn onze grootste tegenstanders, dat is nog steeds zo, dus ik had wel liever gezien dat de Turken hadden gewonnen."

Lang mocht in de tweede helft zijn debuut voor Oranje maken als invaller. "Bij Noa Lang zag je wel dat hij iets wilde laten zien, dat vind ik wel leuk", aldus Van Gaal, die verbaasd opkeek toen Lang al snel van positie gewisseld was met Cody Gakpo. "Dat is toch ook ongelofelijk, dat hij gewoon tegen een andere speler zegt: ik ga links spelen", lachte Van Gaal. "Dat heb ik gecorrigeerd, want ik wilde hem op rechts zien." Basisdebutant Guus Til deed het volgens Van Gaal naar behoren. "Guus Til heeft gedaan wat hij kon, het is ook moeilijk om in een kleine ruimte te spelen, waar hij in moest spelen."

Van Gaal kon onmogelijk geheel tevreden zijn. "Ik heb me soms geërgerd, dat een pass die diep gespeeld had kunnen worden toch breed gaat. Diepte gaat altijd voor in mijn ogen, zeker tegen dit soort tegenstanders. Dan moet je risico nemen, daar erger ik me weleens aan. Net als aan persoonlijke fouten, dat had ook anders af kunnen lopen. Maar ik ben uiteindelijk hartstikke blij, de inzet en beleving van de jongens was geweldig, alleen de uitvoering kan beter."