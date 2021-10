Justin Bijlow redt zwak Oranje in slotseconden tegen Letland

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 22:34 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:41

Oranje heeft vrijdagavond een moeizame overwinning behaald in de WK-kwalificatiereeks tegen Letland. De ploeg van Louis van Gaal kwam vroeg in de wedstrijd op voorsprong dankzij een volley van Davy Klaassen en slaagde er niet in om daar doelpunten aan toe te voegen: 0-1. Noa Lang maakte in de tweede helft zijn debuut voor het Nederlands elftal. Dankzij de belangrijke zege loopt koploper Oranje in Groep G twee punten uit op achtervolger Noorwegen, dat gelijkspeelde in Turkije (1-1).

Van Gaal koos ervoor om de geschorste Georginio Wijnaldum te vervangen door Guus Til, die zijn basisdebuut maakte voor Oranje. Verder kwam Cody Gakpo als linksbuiten in het elftal in plaats van Steven Bergwijn, die daar tegen Turkije (6-1) begon. Davy Klaassen dook al in de derde minuut vrij op voor het doel van Letland na een harde inspeelpass van Memphis Depay, maar zijn aanname was slecht. Een hoekschop van Depay leverde Oranje na negentien minuten minuten de openingstreffer op. De bal werd knap ineens binnen gevolleerd door Klaassen: 0-1.

DOELPUNT - Davy Klaassen volleert op prachtige wijze de 0-1 binnen tegen de Letten, na een scherp aangesneden hoekschop van Memphis Depay.#letned pic.twitter.com/THMzvMp17Z — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) October 8, 2021

Zo leek er geen vuiltje aan de lucht voor Nederland, dat Letland vervolgens toch twee keer dichtbij een tegentreffer zag komen. Eerst leidde Virgil van Dijk met een verkeerde pass een gevaarlijke counter in. Uiteindelijk blokte de verdediger het schot van Andrejs Ciganiks, waarna Roberts Uldrikis in de rebound een nog grotere kans om zeep hielp door via het blok van Klaassen naast te schieten. Uldrikis kreeg enkele minuten later weer een grote kans en zag deze keer Daley Blind op het laatste moment ingrijpen met een blok. In de slotfase van de eerste helft kopte Gakpo uit een goede voorzet van Denzel Dumfries net naast.

In de openingsfase na rust slaagde Nederland er niet in enorme kansen te creëren. Schoten van Berghuis en Depay gingen net naast, terwijl Gakpo na een voorzet van Blind over kopte. Van Gaal bracht na ruim een uur spelen Ryan Gravenberch en debutant Lang binnen de lijnen voor Til en Berghuis. Lang kon de bal vlak na zijn entree in het drukke strafschopgebied doortikken naar Depay, die op een meter of vijf te veel onder druk werd gezet om een doeltreffend schot te produceren.

Oranje kruipt in blessuretijd door het oog van de naald. Justin Bijlow brengt op een cruciaal moment redding en lijkt daarmee de drie punten veilig te stellen voor Oranje.#letned pic.twitter.com/5c4gquq0vX — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) October 8, 2021

Vrije grote schietkansen kwamen er een kwartier voor tijd voor Lang en Gravenberch, die van dichtbij achter elkaar op een Lets blok schoten. Invaller Wout Weghorst schoot daarna van zestien meter rakelings naast de kruising. In de slotfase werd Letland via een hoekschop nog gevaarlijk. Een schot uit de draai van Igors Tarasovs werd knap uit de hoek getikt door Justin Bijlow, die de zege voor Oranje uit het vuur sleepte.