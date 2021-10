Joshua Zirkzee is met twee doelpunten belangrijk voor Jong Oranje

Vrijdag, 8 oktober 2021

Jong Oranje heeft vrijdagavond gelijkgespeeld tegen de leeftijdgenoten van Zwitserland. De ploeg van Erwin van de Looi kwam in de uitwedstrijd op een dubbele achterstand en wist zijn eerste nederlaag in de EK-kwalificatie te voorkomen dankzij twee doelpunten van Joshua Zirkzee: 2-2. Jong Oranje heeft na twee wedstrijden vier punten in Groep E en staat vierde. Zwitserland staat met zeven punten uit drie wedstrijden bovenaan.

Al vroeg in het duel dacht Jong Oranje op voorsprong te komen, toen Jurgen Ekkelenkamp de rebound intikte na een gestopte vrije trap van Joshua Zirkzee. Het doelpunt werd echter onterecht afgekeurd wegens buitenspel en er was geen VAR om dat recht te zetten. Daarna brak Brian Brobbey door na een goede pass van Melayro Bogarde, waarna de spits vanuit een lastige hoek op het lichaam van doelman Amir Saipi schoot.

De Zwitsers deden zo af en toe wat terug en zagen een schot van Kastriot Imeri na een balverovering in de opbouw op de bovenkant van de lat ploffen. Jong Oranje kreeg na een klein half uur een fikse tegenvaller te verwerken, toen Brobbey met een blessure van het veld moest. De Zwitsers profiteerde van het korte moment dat Jong Oranje met tien man stond vanwege het uitvallen van Brobbey. Dan Ndoye draaide op rechts kort weg bij Ian Maatsen en zag zijn voorzet worden ingekopt door Noah Okafor, die voorkroop bij Jeremie Frimpong. Nog voor rust raakte Nederland de paal via Joshua Zirkzee na een lage voorzet van Frimpong.

Vier minuten na rust leidde balverlies van Bogarde tot grotere schade bij Jong Oranje. Imeri omspeelde Botman vervolgens handig en vuurde een hard schot af, dat door Scherpen ternauwernood op de lat werd getikt. In de rebound kon Okafor zijn tweede binnen volleren: 2-0. De Zwitsers lieten Jong Oranje daarna in leven, omdat Ndoye vanuit een moeilijke hoek op Scherpen schoot en Okafor vanbinnen het strafschopgebied voorlangs schoot.

Jong Oranje kwam binnen mum van tijd volledig terug in de wedstrijd dankzij twee hoekschoppen, die beide genomen werden door Maatsen. Bij de eerste verlengde Ekkelenkamp de bal met een hakje, waarna Zirkzee de bal bij de tweede paal kon binnen tikken. De doelpuntenmaker maakte zes minuten later met het hoofd zijn tweede van de avond: 2-2.