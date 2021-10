Rafael van der Vaart begrijpt Louis van Gaal niet: ‘Een rare keuze’

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 20:40 • Mart van Mourik

Mark Flekken debuteert vrijdagavond als selectiespeler van Oranje. Tijdens het WK-kwalificatieduel op bezoek bij Letland krijgt hij als derde keeper de voorkeur boven Joël Drommel, die naar de tribune verwezen wordt door bondscoach Louis van Gaal. Een ‘rare’ keuze, laten analisten Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart weten tijdens de voorbeschouwing bij NOS.

De 28-jarige Flekken kwam tot dusver namens SC Freiburg tot 21 Bundesliga-optredens, waarin hij genoeg indruk maakte op Van Gaal om bij de Oranje-selectie gehaald te worden. Tegen Letland is hij dus de derde doelman achter Justin Bijlow en Tim Krul, en dat gaat ten koste van Drommel. “Het is opvallend dat hij op de bank zit en Drommel op de tribune”, vindt Van Hooijdonk.

“Wat dit voor Drommel betekent? Voor Flekken is het natuurlijk prachtig, maar joh... Drommel is een talentvolle keeper die misschien even in een iets mindere periode zit, maar hierdoor krijgt hij er natuurlijk nog wel een extra tik bij. Blijkbaar is Flekken nu Drommel ook voorbij in de hiërarchie bij Oranje”, besluit Van Hooijdonk, wiens mening overigens gedeeld wordt door Van der Vaart.

“Ik vind het wel gek ja; ik vind het een bijzondere keuze”, vindt de analyticus. “Ik denk niet dat het vaak gebeurd is dat een derde keeper is opgeroepen die wij allemaal niet kennen. Wij zien hem nu eigenlijk voor het eerst in beeld. Super leuk voor die jongen en ik weet uit Duitsland dat hij het goed doet. Alleen als je Drommel en Bijlow hebt... dan vind ik dit een rare keuze. Zeker in zo’n onbelangrijke wedstrijd”, aldus Van der Vaart.