Van der Vaart: ‘Ik zei tegen hem: ‘Wat lul je nou? Je was hartstikke goed’’

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 20:33 • Chris Meijer • Laatste update: 20:51

Rafael van der Vaart is bijzonder te spreken over Memphis Depay. De oud-middenvelder refereert in de studio van de NOS aan het interview van de aanvaller van Barcelona na afloop van de interland tussen Nederland en Turkije (6-1), waarin hij ondanks ondanks drie doelpunten kritisch was op zijn eigen functioneren. Van der Vaart sprak Depay aan op het interview, maar merkt tegelijkertijd op dat daaruit bleek dat hij ‘veranderd is’.

“Je weet: ik ben een groot fan van hem. Zonder hem zijn we weinig. Hij is waar alles om draait, daar zijn we het wel over eens. Als hij in vorm is, hebben we een goede kans om inderdaad de topploeg te zijn die we moeten zijn”, begint Van der Vaart als Depay ter sprake komt. Presentator Tom Egbers vraagt zich af of Depay het moeizaam draaiende Barcelona ‘makkelijk achter zich kan laten’.

Met drie goals was Memphis de grote man aan de kant van Oranje. Toch was hij na afloop zeer kritisch op zichzelf. "Ik ben blij met het resultaat, maar ik verwacht meer van mezelf."#nedtur pic.twitter.com/0EMgCKcz9F — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) September 7, 2021

“Dat is het mooie van de interlands, dat je een escape hebt als het minder gaat bij je club. Om het hoofdje leeg te maken en met goede spelers samen te spelen”, reageert Pierre van Hooijdonk. Dat Depay na afloop van de wedstrijd tegen Turkije kritisch was op zijn eigen functioneren (‘natuurlijk moet het niveau af en toe wel beter, en dan praat ik met name over mezelf’) noemt Van Hooijdonk ‘een beetje overdreven’.

“Weet je wat leuk was? Ik liep weg en toen kwam ik hem tegen”, vertelt Van der Vaart over een ontmoeting met Depay na afloop van de interland tussen Nederland en Turkije. “Ik zei tegen hem: ‘Wat lul je nou? Je was hartstikke goed’. Nee, hij was toch heel kritisch op zichzelf. Ook wel mooi, al is het makkelijk om kritisch op jezelf te zijn als je goed gespeeld heb. Hij is gewoon veranderd: hij kijkt ons aan en is zich bewust van het feit dat hij een goede speler en een voorbeeld is voor heel veel mensen.”