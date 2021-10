Van Hooijdonk stoort zich: ‘Waarom zegt niemand van de pers er wat over?’

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 20:30 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:45

Pierre van Hooijdonk heeft zich gestoord aan het optreden van Louis van Gaal tijdens de persconferentie voorafgaand aan de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Letland en Nederland. De analist van de NOS vindt dat de bondscoach van Oranje zich 'tenenkrommend' gedroeg tegenover de pers. Het wordt volgens Van Hooijdonk tijd dat journalisten van zich afbijten, als Van Gaal ze behandelt als 'kleine kinderen'.

"Als je als bondscoach op zo'n denigrerende manier de pers te woord staat, dat kan niet...", oordeelt Van Hooijdonk in de voorbeschouwing op het WK-kwalificatieduel. "Wat mij dan het meest tegenvalt, dat niemand van de pers zegt: 'Meneer van Gaal, zou je nu eens normaal gaan praten tegen ons, we zijn geen kleine kinderen.'" In de studio worden fragmenten van de persconferentie getoond waarin Van Gaal journalisten als Valentijn Driessen en Jeroen Stekelenburg de les leest. "Je mag toch wel eens tegen hem ingaan. Als je zo toegesproken wordt..."

Mede-analist Rafael van der Vaart werpt op dat het moeilijk is om tegen iemand als Van Gaal in te gaan. Als journalisten dat doen, geeft hij aan, kan dat ten koste gaan van de toegang die ze hebben tot de bondscoach. Van Hooijdonk erkent dat hij als speler van Oranje ook Van Gaal niet tegensprak, toen hij samenwerkte met de bondscoach tussen 2000 en 2002. "Nee, maar dat vind ik nog wel iets anders, omdat je bang bent dat het ten koste gemaakt van keuzes die hij maakt." Volgens Van Hooijdonk stelde Stekelenburg 'heel normale vragen' tijdens de persconferentie. "Dit zijn toch geen normale antwoorden?", vraagt hij zich af."

Toen de journalist stelde dat Arnaut Danjuma goed presteert bij Villarreal, en dat zijn absentie in de selectie daarom opvallend is, reageerde Van Gaal: "Dat vind jij. Ben jij de bondscoach?" Van Hooijdonk vindt de reacties betreurenswaardig, temeer omdat hij de interviews van Van Gaal bij de start van zijn nieuwe tijdperk als bondscoach nog verfrissend vond. "Bij de eerste serie wedstrijden wist hij iedereen voor zich te winnen. Bij Telstar was het ook leuk en charmant hoe hij bezig was. Alleen maar lof. En dan dit. Ik keek liever naar de Van Gaal van de vorige wedstrijden."