Louis van Gaal maakt opdracht van Justin Bijlow tegen Letland bekend

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 20:17 • Dominic Mostert

Louis van Gaal heeft vooruitgeblikt op de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland van vrijdagavond. De bondscoach van het Nederlands elftal herhaalt voor de camera van de NOS zijn plan om 'totale pressing' te spelen. Hij kondigde aanvallend voetbal aan en houdt rekening met enkele kansen voor Letland. Van Gaal benadrukte daarom het belang van een goede restverdediging. De wedstrijd begint vrijdagavond om 20.45 uur in Riga.

"Het meest ingewikkelde is dat zij waarschijnlijk zeer compact verdedigen, dat wij vooral gaan aanvallen en dat er heel veel ruimte achter onze rug is, waar iedere amateurclub wel twee of drie keer aan zou kunnen ontsnappen", geeft Van Gaal aan. Hij zegt van tevoren te weten dat Letland 'twee of drie kansen' gaat krijgen. "Wij moeten zorgen dat we goed staan in de restverdediging. Ik heb daar niet zo op gehamerd, omdat het tegen Turkije en Montenegro erg goed ging." Het voorkomen van kansen van Letland is volgens Van Gaal een taak voor de hele ploeg. "Wij spelen totale pressing, dat heb je hopelijk wel gezien. Dat doen we met z'n elven."

"Ook de keeper doet mee", voegt de keuzeheer daaraan toe. "Hij moet de ruimte achter Virgil van Dijk en Stefan de Vrij min of meer kunnen belopen, zonder dat hij gepasseerd wordt door een lange bal over hem heen. Dat is de truc. We willen redelijk compact spelen, al kan dat niet omdat we ook aan het aanvallen zijn." Op aanvallend vlak moet Oranje het hebben van de 'creatieve spelers', zegt Van Gaal. "Dus van Gakpo, Memphis en Berghuis. Op het middenveld heb je ook nog een creatieve middenvelder als Frenkie de Jong, en je hebt nog Daley Blind. Dat moet wel gaan lukken."

Het opstellen van Guus Til op de plaats van de geschorste Georginio Wijnaldum was volgens Van Gaal een 'abc'tje'. "Omdat hij een lopende middenvelder is die fantastisch is in de totale pressing. En hij maakt veel doelpunten de laatste tijd. Je pakt spelers die het gevoel hebben." Spelers als Til en Davy Klaassen staan volgens de bondscoach altijd in of rond het strafschopgebied en kunnen dus op de juiste positie staan om op het juiste moment tegen een bal aan te lopen. "Dat is een kwaliteit. Als ik andere spelers opstel, komen ze niet zo ver. Zij wel. Ik maak daardoor Memphis ook sterker."