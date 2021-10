‘Begrijpelijk, maar zo’n houding, dat hautaine, past niet bij Daley Blind’

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 19:34 • Dominic Mostert

De recente steek van Daley Blind richting de pers heeft Wim Kieft verbaasd. De columnist van De Telegraaf zag de verdediger van Ajax onlangs een 'hooghartig' interview geven, waarin hij aangaf de media 'niet serieus te nemen'. "Dat hoort niet bij Blind. Zo steekt hij niet in elkaar", zegt Kieft, die aangeeft dat de 'vreemde houding' van Blind 'een beetje overkomt als een afleidingsmanoeuvre van zijn kant'.

Blind werd zondag na de verloren wedstrijd tegen FC Utrecht (0-1) door de NOS gevraagd of het iets doet met Ajax dat de buitenwereld lovend is over het spel en de prestaties. Recentelijk zei Pierre van Hooijdonk bijvoorbeeld dat Ajax de potentie heeft om de Champions League-finale te halen. "Wij nemen jullie niet zo serieus", reageerde de Oranje-international daarop. "Na PSV (0-4 nederlaag in de Johan Cruijff Schaal, red.) konden we niks meer van; daarna waren we opeens de favoriet en waren we de beste. De trainer (Erik ten Hag) zei het laatst ook al: er zit niets tussenin. Het is het één of het ander. Volgens mij staan we sinds vorige week ook in de Champions League-finale, dus, zoals ik zei: we nemen het niet zo serieus."

Kieft wijst er in zijn column op dat de status van Blind is veranderd sinds zijn terugkeer in 2018 en het daaropvolgende succesvolle seizoen 2018/19. Zijn 'favoriete posities' in het elftal worden inmiddels door andere spelers bezet: centraal achterin krijgt Lisandro Martínez de voorkeur en op het middenveld moet Edson Álvarez de verdedigende balans bewaken. Op de linksbackpositie concurreert Blind met Nicolás Tagliafico, die tegen Utrecht in de basis stond. Kieft denkt dat Ten Hag het niet aandurfde om Blind tegenover 'de razendsnelle rechtsbuiten Moussa Sylla' te posteren. "Blind is een slimme jongen en die voelt dit op zijn klompen aan", meent de voormalig aanvaller.

"Het glipt langzaam uit zijn handen. Voor zijn positie bij het Nederlands elftal geldt in feite hetzelfde. Staat er een goede linksachter op, dan zijn ook daar alle plaatsen in het elftal vergeven. Het is een natuurlijk proces en daar zal de frustratie bij Blind vandaan komen. Weliswaar begrijpelijk, maar zo’n houding, dat hautaine, daar moet Blind ver van blijven. Dat past hem niet", concludeert Kieft. Vrijdagavond staat Blind als linksback in de basis tegen Letland in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland. Het wordt voor de 31-jarige verdediger zijn 86ste interland.