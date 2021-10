Louis van Gaal zet Guus Til in de basis in kwalificatiewedstrijd tegen Letland

Vrijdag, 8 oktober 2021

De opstelling van het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Letland is bekend. Guus Til maakt zijn entree in de basis als vervanger van de geschorste Georginio Wijnaldum. Naast Wijnaldum zitten ook Joël Drommel en Nathan Aké op de tribune: zij maken geen deel uit van de wedstrijdselectie. De wedstrijd begint vrijdagavond om 20.45 uur in Riga.

In feite hoefde Van Gaal alleen de geschorste Wijnaldum te vervangen. De reserveaanvoerder van het Nederlands elftal werd tijdens de 6-1 zege op Turkije na iets meer dan een uur spelen vervangen door Til, die toen ook de eindstand bepaalde. De smaakmaker van Feyenoord is vanwege zijn kwaliteiten als ‘loper’ belangrijk om zo de kwaliteiten van Memphis Depay het beste tot uiting te laten komen en maakt vrijdag zijn basisdebuut. Voorin is ook één wijziging ten opzichte van de laatste interland tegen Turkije (6-1): Cody Gakpo speelt voor de afwezige Steven Bergwijn.

Van Gaal wil qua opstelling en speelwijze niet veel afwijken van zijn keuzes vorige maand in de kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije. De bondscoach liet donderdag bijvoorbeeld doorschemeren niet met een lange spits te starten en dat betekent dus geen Luuk de Jong of Wout Weghorst in de basis. Hij zal dan ook willen voortborduren op het groeiende vertrouwen in het door de spelers zo gewilde 4-3-3-systeem.

Voor Matthijs de Ligt zit er andermaal niet meer in dan een plek op de bank. Stefan de Vrij en Virgil van Dijk krijgen de voorkeur. Nederland is met dertien punten koploper in Groep G. Na het duel met Letland zijn er nog drie duels te spelen in de WK-kwalificatiereeks. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK. Noorwegen heeft evenveel punten, dertien, terwijl Turkije op elf punten staat. Die twee landen staan vrijdagavond tegenover elkaar op Turkse bodem. Nederland speelt komende week tegen Gibraltar.

Opstelling Oranje: Bijlow; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind; Klaassen, F. De Jong, Til; Berghuis, Depay en Gakpo.