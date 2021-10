France Football maakt dertig kanshebbers op Ballon d'Or bekend

De dertig genomineerden voor de Ballon d'Or zijn bekend. Lionel Messi, de winnaar van 2019, maakt kans om zijn titel te prolongeren op het Ballon d'Or-gala van 29 november in Parijs. Zijn club Paris Saint-Germain is met vier kandidaten goed vertegenwoordigd, maar Chelsea en Manchester City (allebei vijf spelers) zijn de hofleveranciers.

Messi won de door France Football uitgereikte trofee al zes keer in zijn loopbaan (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019) en is daarmee recordhouder. Cristiano Ronaldo, goed voor vijf zeges (2008, 2013, 2014, 2016, 2017), is ook dit jaar weer genomineerd. Onder de genomineerde voetballers zijn geen Nederlanders. Vorig jaar eindigde Virgil van Dijk nog als tweede, maar vanwege zijn langdurige knieblessure kwam de verdediger van Liverpool dit jaar niet in aanmerking voor de prestigieuze prijs.

De winnaar van de Ballon d'Or wordt bepaald door een stemming. Nu organisator France Football een shortlist van dertig spelers heeft samengesteld, bepaalt een selectie van journalisten - één uit ieder FIFA-voetballand - samen met de bondscoaches en aanvoerders van nationale ploegen de winnaar. Aan de journalisten, spelers en bondscoaches wordt gevraagd om een top vijf te kiezen uit de dertig namen van de shortlist, op basis van iemands individuele en collectieve prestaties in het afgelopen jaar, kwaliteit van de speler en met inachtname van de carrière van de speler. De nummer één van een panellid ontvangt zes punten, de nummer twee vijf punten, enzovoorts. Uiteindelijk volgt een algehele ranglijst.

Volgens de bookmakers is Messi de favoriet om met de prijs aan de haal te gaan. De Argentijn heeft een notering van 1.50, waarna spelers als Robert Lewandowski (3.5), Jorginho (7), N'Golo Kanté (7) en Ronaldo (11) volgen. Jorginho werd in augustus wel gekroond tot UEFA Men’s Player of the Year. De 24 bondscoaches van het voorbije EK, de 80 trainers van de clubs die vorig seizoen aan de Champions League en de Europa League deelnamen én 55 journalisten stemden voor die prijs.

De dertig genomineerden voor de Ballon d'Or:

César Azpilicueta (Chelsea)

Nicolò Barella (Internazionale)

Karim Benzema (Real Madrid)

Leonardo Bonucci (Juventus)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Ruben Dias (Manchester City)

Gianluigi Donnarumma (AC Milan/Paris Saint-Germain)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Phil Foden (Manchester City)

Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund)

Jorginho (Chelsea)

Harry Kane (Tottenham Hotspur)

N'Golo Kanté (Chelsea)

Simon Kjaer (AC Milan)

Robert Lewandowski (Bayern München)

Romelu Lukaku (Internazionale/Chelsea)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Lautaro Martínez (Internazionale)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Barcelona/Paris Saint-Germain)

Luka Modric (Real Madrid)

Gerard Moreno (Villarreal)

Mason Mount (Chelsea)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Pedri (Barcelona)

Mohamed Salah (Liverpool)

Raheem Sterling (Manchester City)

Luis Suárez (Atlético Madrid)