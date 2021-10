Gravenberch behoort tot tien genomineerden en kan De Ligt opvolgen

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 17:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:10

Ryan Gravenberch maakt kans op de Trophée Kopa, de prijs die door France Football wordt uitgereikt aan het grootste talent onder de 21 jaar. De middenvelder van Ajax kan Matthijs de Ligt opvolgen als winnaar van de talentenprijs. Gravenberch, na het afgelopen seizoen al verkozen tot Talent van het Jaar in de Eredivisie, heeft echter concurrentie van negen andere genomineerde spelers.

France Football maakt bekend dat Mason Greenwood (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Pedri (Barcelona), Jérémy Doku (Stade Rennes), Jamal Musiala (Bayern München), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) en Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) genomineerd zijn. De winnaar wordt bekendgemaakt op het Ballon d'Or-gala van 29 november in Parijs, waar ook een speler gekroond zal worden tot beste voetballer ter wereld.

De Trophée Kopa, vernoemd naar oud-voetballer Raymond Kopa, wordt sinds 2018 uitgereikt. In het eerste jaar eindigde Kylian Mbappé bovenaan, Christian Pulisic als tweede en Justin Kluivert als derde. In 2019 won Matthijs de Ligt en eindigden Jadon Sancho en João Félix daarachter. De editie van 2020 werd vanwege de coronacrisis geschrapt. Een panel van 33 voormalig Ballon d’Or-winnaars, onder wie Bobby Charlton (1966), Ruud Gullit (1987), Marco van Basten (1988, 1989, 1992), Pavel Nedved (2003) en Ronaldinho (2004), bepaalt jaarlijks wie het grootste talent ter wereld is. In tegenstelling tot de Golden Boy-trofee van Tuttosport komen voor de Trophée Kopa wel spelers buiten Europa in aanmerking, al spelen alle genomineerden in Europa.

Gravenberch speelde sinds zijn debuut in september 2018 in totaal 72 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij 10 goals maakte en 8 assists gaf. In het afgelopen seizoen brak hij definitief door als controlerende middenvelder bij Ajax. Gravenberch ontwikkelde zich tot international: hij werd in november 2020 voor het eerst opgeroepen door toenmalig bondscoach Frank de Boer en debuteerde in maart 2021 in het verloren WK-kwalificatieduel met Turkije (4-2). Enkele maanden later nam hij ook deel aan het EK. Inmiddels staat de teller voor de negentienjarige middenvelder op acht interlands.