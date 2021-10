Sangaré scoort in negen dagen bijna even vaak als in hele carrière daarvoor

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 17:30 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:52

Ivoorkust heeft een nieuwe stap gezet richting deelname aan het WK 2022. Les Éléphants wonnen vrijdag met 0-3 van Malawi, mede door een treffer van Ibrahim Sangaré. De 23-jarige middenvelder van PSV heeft zodoende drie keer gescoord in zijn laatste drie officiële wedstrijden. Ter vergelijking: in zijn hele carrière had Sangaré tot negen dagen geleden slechts vier keer gescoord, voor clubs en land bij elkaar. Ivoorkust gaat met zeven punten uit drie wedstrijden aan de leiding in Groep D van de Afrikaanse kwalificatiereeks.

Sangaré zette PSV op voorsprong in de Europa League-wedstrijd tegen Sturm Graz (1-4) en de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam (2-1). Vrijdag maakte hij in het Orlando Stadion in Johannesburg, waar de wedstrijd tegen Malawi plaatsvond omdat de Afrikaanse voetbalbond (CAF) de stadions in het land niet goedkeurde, vijf minuten voor tijd het tweede doelpunt. Hij ontving de bal in het strafschopgebied van invaller Gervinho en vond de rechterhoek.

Sangaré = on ??



? ???? Sturm Graz

? ???? Sparta Rotterdam

? ???? Malawi pic.twitter.com/mGV9x2ryOE — ESPN NL (@ESPNnl) October 8, 2021

Ivoorkust was op voorsprong gekomen na 35 minuten, toen Malawi een voorzet van Serge Aurier niet voldoende wegwerkte en de bal voor de voeten van Max Gradel belandde. In de tweede helft zocht Malawi zonder succes naar een gelijkmaker. Het kreeg enkele kansen, maar de slotfase was voor Ivoorkust. Franck Kessié schoot op de paal, alvorens Sangaré scoorde en Jérémi Boga diep in de blessuretijd de eindstand bepaalde.

Ivoorkust moest het stellen zonder Sébastien Haller, die met zijn vrouw in het ziekenhuis van Johannesburg is voor de geboorte van hun kind. Bondscoach Patrice Beaumelle hoopt de spits van Ajax maandag weer te kunnen inzetten, als het opnieuw aantreedt tegen Malawi. Malawi blijft door de nederlaag steken op drie punten uit drie duels. Groep D bevat verder Kameroen (drie punten uit twee duels) en Mozambique (één punt uit twee duels). De groepswinnaar gaat door naar de laatste ronde, waarin in een tweeluik met een andere groepswinnaar wordt gestreden om een WK-ticket.