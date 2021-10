Go Ahead ‘ernstig geschrokken’ van eigen fans: ‘Wisten niet wat we zagen’

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 15:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:57

Go Ahead Eagles is door de eigen supporters opgezadeld met een schadepost van duizenden euro's, zo maakt de club vrijdagmiddag bekend. Supporters van de club hebben zich na afloop van de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk schuldig gemaakt aan ernstige vernielingen aan een van de supportersbussen. Algemeen directeur Jan Willem van Dop spreekt op de website zijn afschuw uit en doet een dringende oproep aan de daders.

Vrij snel na afloop van de wedstrijd verschenen al beelden op sociale media van supporters van Go Ahead die de confrontatie zochten met fans van RKC. Nu is gebleken dat ook een van de bussen ernstig is vernield. "Ruiten en interieur zijn op grote schaal verwoest", zegt Van Dop op de website van de Deventer club. "We wisten echt niet wat we zagen bij terugkomst. De schade loopt in de duizenden euro’s." Go Ahead heeft een onderzoek ingesteld om de daders te achterhalen, maar dat heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd.

"Daarom doen wij een dringend beroep op deze individuen om zich te melden bij ons en hun verantwoordelijkheid richting club en medereizigers te nemen", gaat Van Dop verder. "Anders moeten we de schade helaas verhalen op alle inzittenden van de bus. Wij zijn het beu te vaak op te moeten draaien voor de handelingen van een enkeling, met alle (financiële) gevolgen van dien. Uiteraard gaat er een rechtstreeks bericht naar alle inzittenden van de bus, maar wij zijn, net als buspartner TCR Tours, ernstig geschrokken van de grote schaal van deze vernielingen."

De club ziet het als een moment om te onderstrepen dat agressie tegen meereizende personeelsleden en het vernielen van andermans eigendommen niet door de beugel kan. "Juist om de belangen van de goedwillende supporters – en die zijn gelukkig nog steeds veruit in de meerderheid – te bewaken. Want niemand zit te wachten op een hogere prijs voor het bezoeken van een uitwedstrijd of zwaardere vervoersregelingen. Wij belonen supporters die meegaan met loyaliteitspunten, maar voor dit soort gedrag kunnen we die natuurlijk niet toekennen. Loyaliteit betekent trouw, eerlijkheid en positieve ondersteuning", besluit Van Dop.