Driessen: ‘Belachelijk hoe Van Gaal een punt wilde maken naar Veronica Inside’

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 15:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:30

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor de reactie van Louis van Gaal richting een verslaggever van Veronica Inside tijdens de persconferentie donderdag. De bondscoach van het Nederlands elftal viel totaal uit het niets uit tegen camerajournalist Joey Dekker, toen laatstgenoemde iets wilde weten over Matthijs de Ligt. Volgens Driessen maakte Van Gaal van de gelegenheid gebruik om een punt te maken richting Veronica Inside.

Van Gaal ging tijdens de persconferentie uitgebreid in op een vraag over De Ligt, maar kwam daar naderhand van terug, zo liet hij blijken. "Ook dit soort opmerkingen van een bondscoach zijn niet goed, omdat je gaat praten over individuele spelers", aldus de oefenmeester. "Ik vind de vragen impertinent. Ik ga toch ook niet over jouw kwaliteiten als cameraman praten?", vroeg hij retorisch aan Dekker, de camerajournalist van Veronica Inside die hem de vraag over De Ligt stelde. "Ik vind dat dat niet kan. Je hebt een grote mond."

In de podcast Kick-off van De Telegraaf zegt Driessen het 'belachelijk' te vinden dat Van Gaal op die manier reageerde op Dekker. "Helemaal omdat hij eerder wel gesproken heeft over de kwaliteiten van Noa Lang, Mark Flekken, Virgil van Dijk", aldus de chef voetbal van het dagblad. "Alleen heeft deze man een werkgever achter zich waar Louis van Gaal het niet in ziet zitten en dat is Veronica Inside. Het waren prima vragen, zoals hij altijd wel goede vragen stelt. Dus dit was een rare uitval om even een punt te maken richting Veronica Inside."

Volgens Driessen is het de normaalste zaak van de wereld dat een trainer toelichting geeft op de ontwikkeling van individuele spelers. "Een bondscoach is er om te praten over onder andere de spelers", gaat hij verder. "Het gebeurt iedere keer dat hij zegt: 'Dit moet ik niet zeggen'. Maar ondertussen zegt hij het wel. Dat is een gevalletje berouw komt na de zonde. Dit hoort er eigenlijk niet bij. Die jongen doet gewoon zijn werk en dan moet je iedereen in zijn waarde laten."