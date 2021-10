Adrie Koster keert in nieuwe rol na twaalf jaar terug bij Ajax

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 14:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:21

Adrie Koster gaat bij Ajax aan de slag als adviseur van de Raad van Commissarissen (RvC), zo laat de club vrijdagmiddag weten in een persbericht. De oud-trainer van de Amsterdammers vult daarmee de vacant geworden positie van Danny Blind in, die door zijn werkzaamheden als assistent-bondscoach bij het Nederlands elftal een stap terug heeft moeten doen. Blind zal bij de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders dan ook niet herbenoemd worden.

Koster zal zich bij Ajax met name gaan bezighouden met de adviezen op het gebied van voetbaltechnische zaken, zo laat Ajax weten. Zijn nieuwe functie betekent voor Koster een terugkeer bij de club waar hij tussen 2007 en 2009 als trainer werkzaam was. De oud-international had zowel de verantwoordelijkheid over de A-selectie als Jong Ajax. Meest recentelijk stond hij aan het roer bij Willem II, waar hij in januari van dit jaar werd ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. Zeljko Petrovic nam het stokje vervolgens over en stelde handhaving in de Eredivisie veilig.

Leen Meijaard geeft te kennen dat de aanstelling van Koster van tijdelijke aard is. "Wij zijn voornemens om Danny, zodra hij volgend jaar zijn taak bij de KNVB heeft afgerond, weer voor te dragen als commissaris", aldus de president-commissaris. "Maar om onze rol als toezichthouder van Ajax gedegen te kunnen uitvoeren willen wij in de tussenliggende periode wel iemand bij de RvC hebben met veel ervaring in het betaalde voetbal en iemand die de club ook kent. Adrie Koster past uitstekend in dat profiel en wij zijn dan ook blij dat hij deze klus op zich wil nemen.”

Ook Koster zelf is content met de benoeming. "Ik vind het een eer dat ze me hiervoor gevraagd hebben", aldus Koster. "Ik heb hier natuurlijk gewerkt en het is geen geheim dat ik altijd wel iets met Ajax heb gehad. Voor mij is het interessant om van deze kant bij de club betrokken te zijn en ik ga mijn best doen een goede bijdrage te leveren. De afgelopen weken ben ik al op de Toekomst en in de Johan Cruijff ArenA geweest en heb al een aantal gesprekken gevoerd. Ook voor de komende weken zijn al meerdere afspraken gemaakt. Ik kijk erg uit naar deze nieuwe samenwerking."