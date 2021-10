Laporta hoopte dat Messi gratis voor Barcelona wilde blijven spelen

In Spanje raken ze maar niet uitgesproken over het transfervrije vertrek van Lionel Messi naar Paris Saint-Germain. De Argentijnse superster was niet langer houdbaar voor het in financiële nood verkerende Barcelona en zwaaide de club na 21 jaar uit. Voorzitter Joan Laporta had echter tot het laatste moment goede hoop dat Messi gratis voor de club zou willen blijven spelen tot het moment dat de Catalanen economisch hersteld zouden zijn.

Laporta houdt geen nare smaak over aan het transfervrije vertrek van de aanvaller. "Nee, ik hou te veel van hem om boos te zijn", aldus de preses tegen RAC1. "Messi zal de geschiedenis van Barcelona ingaan als de beste speler ooit en dat wil ik graag zo houden. "Alles wijst erop dat hij al een aanbod van PSG had voordat hij Barça verliet. Wij wisten dat dit een serieuze aanbieding was. Toen het tijd was om de beslissing te nemen, dacht ik dat ik het beste deed voor Barça", doelt hij op het transfervrije vertrek van Messi.

De voorzitter van Barcelona zegt het besluit van de Argentijn te begrijpen. "Ik hoopte dat hij op andere gedachte kon worden gebracht en dat hij gratis voor Barça wilde blijven spelen, maar we kunnen dat niet verlangen van een speler van zijn kaliber", gaat Laporta verder. "LaLiga zou het accepteren als hij niets zou verdienen. Ik wist dat we hem konden compenseren op het moment dat we uit de financiële crisis zouden zijn, maar om dat te eisen met de aanbieding van Paris Saint-Germain in het achterhoofd..."

In aanloop naar het vertrek van Messi zoemde bij Barcelona even de naam van Neymar rond. De Braziliaan bereikte lange tijd geen akkoord met PSG over een nieuwe verbintenis, maar besloot uiteindelijk toch te blijven. "Er werd ons verteld dat hij Paris Saint-Germain wilde verlaten, maar uiteindelijk accepteerde hij een nieuw contractvoorstel", zegt Laporta. "Of ik daar teleurgesteld over was? Nee, dat is het spel van vraag en aanbod. Uiteindelijk is het goed geweest dat hij niet voor Barça heeft getekend. Dat zou de situatie waarin we nu verkeren niet hebben verbeterd."

Tot slot ging de voorzitter van de Catalanen kort in op Ronald Koeman. Laporta sprak vorige week in aanloop naar het duel met Atlético Madrid (2-0 verlies) enigszins verrassend publiekelijk zijn steun uit richting de trainer van Barcelona. Dit had de Nederlandse oefenmeester vooral te danken aan technisch adviseur Jordi Cruijff, zo bekent Laporta. "Het was niet meer dan eerlijk om Koeman een bepaalde mate van vertrouwen te geven. ik ben tevreden dat ik deze beslissing heb genomen."