Rensch moest noodgedwongen stoppen: ‘Kon alleen nog op de tenen lopen’

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 12:59 • Laatste update: 13:52

Devyne Rensch maakt een razendsnelle ontwikkeling door bij Ajax. De verdediger was afgelopen seizoen onomstreden op de rechtsbackpositie en maakte in september zelfs zijn debuut bij het Nederlands elftal. Het aanstormende talent moest zes jaar geleden noodgedwongen stoppen met voetballen en het was de vraag of de verdediger ooit zou terugkeren op de velden. Shocktherapie bood uiteindelijk een uitkomst voor Rensch, zo vertelt hij in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad.

Rensch speelde op twaalfjarige leeftijd bij de amateurs van VV Unicum, toen hij last kreeg van groeipijnen. Zoveel zelfs, dat hem werd aangeraden om tijdelijk te stoppen met voetbal. "Ja, dat was vreselijk om te horen", bekent de verdediger in het Algemeen Dagblad. "Ik bedoel: iedereen wil voetballen. Ik ook. En dat mag dan ineens niet meer." De Ajacied had echter wel begrip voor het besluit. "Het kon gewoon niet meer. Op een gegeven moment liep ik alleen nog maar op mijn tenen. Zoveel pijn had ik in mijn achillespees. En ja, dan kun je ook niet voetballen. Maar ik heb altijd hoop gehouden."

Er ontstonden twijfels of Rensch ooit nog zijn rentree op het veld kon maken, maar de verdediger hield zelf het volledige vertrouwen. Zijn toenmalige jeugdtrainer, Peter van der Horst, speelde een belangrijke rol bij zijn terugkeer. De oud-voetballer van PEC Zwolle bracht de rechtsback in contact met een fysiotherapeut die shocktherapie toepast, om de doorbloeding in zijn rechterbeen te verbeteren. Dit sorteerde meteen het gewenste effect. Na een intensieve revalidatie was de comeback van Rensch op de jeugdvelden een feit.

Inmiddels heeft Rensch dertig duels achter zijn naam staan bij Ajax en als kers op de taart maakte hij begin september tegen Turkije (6-1) zijn debuut voor het Nederlands elftal. Deze week bereidt hij zich met Jong Oranje voor op de EK-kwalificatieduels met Jong Zwitserland (vrijdag) en Jong Wales (dinsdag). "Gelukkig hoef ik niet meer na te denken over die pijn", gaat Rensch verder. "Ik heb nergens meer last van. Daarom zou ik ook tegen iedereen willen zeggen: geef nooit op, met welke tegenslag je ook te maken hebt. Blijf hopen, blijf werken. Dan komt het echt wel goed. Dat zie je wel aan mij."