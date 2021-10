Mino Raiola haalt uit naar AC Milan: ‘Triest, vreemd en beschamend’

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 12:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:45

Mino Raiola heeft zijn ongenoegen geuit over de gang van zaken rond het Nations League-duel van Italië tegen Spanje (1-2). De aanwezige supporters in San Siro hadden het voor, tijdens en na het duel gemunt op Gianluigi Donnarumma, cliënt van Raiola. Donnarumma maakte deze zomer de overstap van Milan naar Paris Saint-Germain en dat werd hem woensdagavond andermaal niet in dank afgenomen. Volgens Raiola ligt de schuld van de gebeurtenissen bij Milan en had de club meer moeten doen om de doelman in bescherming te nemen.

Raiola walgt met name van het feit dat in aanloop naar de halve finale een banner op een brug in Milaan werd opgehangen door de harde kern van AC Milan. Daarop stond dat de doelman nooit meer welkom was in Milaan. "Ik walg niet alleen van het boegeroep tegen Gigio", vertelt Raiola daags na de verloren halve finale van Italië tegen Corriere dello Sport. "Ik vraag me af: Waarom heeft Milan geen moeite gedaan om tussen beide te komen en afstand te nemen van het geschil om hem te verdedigen? Helemaal nadat die banner op een brug in Milaan verscheen. Heeft hij iemand vermoord? Ik weet het niet."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Raiola was Milan niet in staat om Donnarumma, die transfervrij vertrok, te behouden voor de club. "Vraag een vader wat hij zijn zoon zou aanraden: in Milaan blijven of naar Paris Saint-Germain gaan?", gaat de markante zaakwaarnemer verder. "Het is heel triest, vreemd en beschamend wat er in het stadion is gebeurd. Het is beschamend dat een deel van de fans het afreageerde op een jongen die niets verkeerd heeft gedaan. Hij heeft simpelweg zijn recht op een vrije keuze uitgeoefend. Gigio is een man die altijd alles heeft gegeven voor het nationale team en heeft bijgedragen aan de overwinning van het Europees kampioenschap."

Raiola had dan ook verwacht dat Milan afstand zou nemen van de incidenten in San Siro. "Het is heel vreemd dat de fans het alleen op hem afreageren, want als een speler deze keuzes maakt, ligt de verantwoordelijkheid ook aan de andere kant", is de belangenbehartiger van mening. "Ik vind het net zo vreemd en teleurstellend dat Milan, dat de waarheid kent, geen afstand nam van dit onaanvaardbare en oneerlijke gedrag. Dit heeft de wereld geen goed gedaan."