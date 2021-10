Steve Bruce vreest voor baan bij Newcastle: ‘Loop lang genoeg mee’

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 11:31 • Laatste update: 11:56

Nu Newcastle United is overgenomen door een investeringsfonds met Saudi-Arabische achtergrond, is de ambitie om in de komende jaren de Premier League te winnen, zo geeft Amanda Staveley aan. De Britse zakenvrouw neemt als vooruitgeschoven pion de leiding en wil met the Magpies de Engelse top aanvallen. Manager Steve Bruce ziet de bui al hangen en vreest dat hij geslachtofferd wordt.

"Newcastle United verdient het om bovenaan in de Premier League te staan. Het zal tijd kosten, maar we zullen er komen", vertelde Staveley, die nu directeur is in het bestuur van Newcastle, aan Sky Sports News. De algemeen directrice van PCP Capital Partners liet weten dat de ambitie in lijn is met die van de fans. "We willen Newcastle prijzen zien winnen. In de Premier League en in Europa, maar om prijzen te winnen is geduld, investering en tijd nodig. We willen dat iedereen met ons samenwerkt om een structureel succesvol team te creëren."

Hoewel manager Bruce naar verwachting zal worden vervangen, wilde ze niets kwijt over de toekomst van de hoofdtrainer of plannen voor nieuwe spelers. "We hebben een geweldige ploeg. Ik heb een geweldig gesprek gehad met onze aanvoerder Jamaal Lascelles", liet Staveley weten. "We zijn echt enthousiast over het versterken van de ploeg, maar we moeten werken binnen de Financial Fair Play en ervoor zorgen dat dit wordt gedaan over een langere termijn." Toch gaf de directrice de fans al enige hoop richting de toekomst. “Jullie kunnen er zeker van zijn dat we op elk niveau willen investeren. We willen de best mogelijke ploeg samenstellen.”

Ook Bruce reageerde in eerste instantie verheugd op de overname. “Ik ben blij voor de club dat het is doorgegaan. Het is een geweldige dag voor de fans, ik ben blij voor hen”, zo luidde de reactie van de Brit. Bruce is zich er echter van bewust dat de zoektocht naar een nieuwe eindverantwoordelijke tot de mogelijkheden behoort. "Ik wil doorgaan als manager, maar ik moet realistisch zijn. Ik ben niet dom en weet wat er kan gebeuren met nieuwe eigenaren. Nieuwe eigenaren willen normaal gesproken een nieuwe manager. Ik loop al lang genoeg mee om dat te begrijpen." Newcastle staat momenteel negentiende in de Premier League met drie punten uit zeven duels.