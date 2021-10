Cristiano Ronaldo ziet einde in langlopende verkrachtingszaak naderen

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 10:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:00

Cristiano Ronaldo mag snel hopen op een einde van een langlopende rechtszaak tegen hem. De Portugese superster wordt ervan verdacht ex-model Kathryn Mayorga te hebben verkracht in 2009, maar daar gaat de rechter in de Amerikaanse staat Las Vegas niet in mee. De rechtbank in Nevada vindt het tijd om de zaak te seponeren en geeft als reden dat de advocaten van het vermeende slachtoffer ten onrechte hebben gehandeld.

Het voormalig model claimde in 2009 in Las Vegas te zijn verkracht door de sterspeler van Manchester United. In 2010 tekende Mayorga een zwijgovereenkomst met Ronaldo, maar de Amerikaanse vrouw claimde die onder druk te hebben getekend en en eiste in een nieuwe rechtszaak liefst 65 miljoen euro. De Amerikaanse beweerde samen met een vriendin na een stapavond te zijn uitgenodigd door Ronaldo op zijn hotelkamer. In de slaapkamer zou Ronaldo haar gevraagd hebben om seksuele handelingen bij hem uit te voeren. Mayorga gaf hierbij aan dat ze alleen wilde zoenen. Vervolgens zou Ronaldo haar anaal hebben verkracht.

Ronaldo is door de jaren heen altijd bij zijn standpunt gebleven. De aanvaller erkent seks te hebben gehad met de Amerikaanse, maar zegt dat dit met wederzijdse instemming was. Volgens de Engelse krant the Daily Mail proberen de advocaten van Ronaldo de zaak sinds juni aanhangig te maken. De Portugese verdediging beweert dat de advocaten van Mayorga illegaal verkregen documenten hebben gebruikt om hun gelijk te bewijzen. Volgens de rechter heeft Leslie Mark Stovall, die de verdediging van Mayorga voor zijn rekening neemt, een gelekt of gestolen document in handen gekregen dat communicatie tussen Ronaldo en diens advocaat bevat.

"Het seponeren van Mayorga's zaak wegens het wangedrag van haar advocaat is een moeilijk besluit", gaf de rechtbank in Las Vegas donderdag toe. "Stovall heeft echter te kwader trouw gehandeld ten nadele van zijn cliënt en haar beroep." De belangrijkste reden voor het seponeren van de zaak is dan ook de werkwijze van de Amerikaanse verdediging. De advocaten van Mayorga hebben veertien dagen om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.