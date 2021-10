Bicentini doet goede zaken in Mexico in jacht op WK-ticket: ‘We liggen op koers’

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 10:53 • Chris Meijer

Het Canada van assistent-bondscoach Remko Bicentini heeft goede zaken gedaan in de strijd om een ticket voor het WK van 2022 in Qatar. De Canadezen hielden een verdienstelijk punt over aan het bezoek aan Mexico na een 1-1 gelijkspel in het Estadio Azteca. Momenteel hebben de Verenigde Staten, Mexico en Canada virtueel een WK-ticket in handen in de laatste ronde van de kwalificatiecyclus van de CONCACAF, de voetbalbond voor landen uit de Caraïben en Midden- en Noord-Amerika.

Mexico, dat aantrad met onder meer Edson Álvarez, Andrés Guardado en Hirving Lozano, kwam al na 21 minuten spelen op voorsprong. Lozano vond met een fraai passje rechtsback Jorge Sánchez Ramos binnen het strafschopgebied, die wist te controleren en de bal langs doelman Maxime Crépeau te werken. Met 41 minuten op de klok kwam Canada op gelijke hoogte. Een splijtende pass van Alphonso Davies zette Jonathan Osorio vrij voor doelman Guillermo Ochoa en de middenvelder van Toronto FC maakte geen fout: 1-1.

“We hebben een uitstekende eerste helft gespeeld. Na de vroege achterstand zijn we er in blijven geloven en creëerden we na de zeer verdiende gelijkmaker nog drie grote kansen”, vertelt Bicentini vanuit Mexico. Het bleef in de tweede helft lang spannend, maar een winnaar kreeg het vermakelijke duel niet meer. Canada bezet zo met zes punten uit vier wedstrijden de derde plek in de laatste ronde van de WK-kwalificatiecyclus in de CONCACAF, achter de Verenigde Staten en Mexico (beide met acht punten) en voor Panama, El Salvador (beide met vijf punten), Costa Rica, Honduras (beide drie punten) en Jamaica (één punt).

“We liggen op koers, maar de weg is nog lang. Het vertrouwen is groot en we zijn een geduchte tegenstander voor al onze concurrenten”, aldus Bicentini. Voor Canada wachten komende week nog een uitwedstrijd tegen Jamaica en een thuisduel met Panama. De beste drie landen in deze poule krijgen een direct WK-ticket, terwijl de nummer vier van de finalepoule via een intercontinentale play-off nog een kans heeft.