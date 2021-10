Boze Courtois: ‘Ik weet niet eens waarom we die wedstrijd moeten spelen’

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 09:02 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:16

Thibaut Courtois heeft geen goed woord over voor de opzet van de Nations League. Na de 2-3 nederlaag tegen Frankrijk in de halve finale wacht voor de selectie van bondscoach Roberto Martínez de troostfinale tegen Italië, maar daar zit de doelman helemaal niet op te wachten. “Die wedstrijd gaan we spelen voor niets", zei Courtois goudeerlijk. “Derde of vierde in de Nations League, daar ligt niemand wakker van.”

“Die wedstrijd gaat nergens om. Ik weet zelfs niet waarom we die nog spelen. Het is een oefenwedstrijdje.” Courtois was duidelijk gefrustreerd over de wijze waarop België verloor: de Rode Duivels gaven immers een dubbele voorsprong uit handen. “Ik ben ontgoocheld en gefrustreerd. Je staat bij de rust met 2-0 voor tegen een topland, maar we geven daarna de doelpunten zelf weg en dat is jammer. Ik vond niet dat we te laks waren na de rust.”

Theo 'De TGV' Hernández ?? In zijn tweede interland schiet Theo Hernández Frankrijk op briljante wijze langs België ?? Zaterdag wacht Spanje in de Finale van Nations League ?#ZiggoSport #NationsLeague #BELFRA pic.twitter.com/8K0KwGsiHX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 7, 2021

“We waren met dezelfde intenties uit de kleedkamer gekomen, maar we waren niet rustig meer in balbezit, terwijl we dat in de eerste helft zo goed hadden gedaan. Dat was de doodsteek. Na de 2-2 dachten we dat Romelu Lukaku de 3-2 gemaakt had, maar om dan in de laatste minuut nog zo’n goal binnen te krijgen. Niet te geloven.” In de absolute slotfase werd een doelpunt van Romelu Lukaku afgekeurd en zorgde Theo Hernández ervoor dat de Fransen, die via Karim Benzema en Kylian Mbappé al op gelijke hoogte waren gekomen, alsnog met de zege aan de haal gingen.

Martínez zag in de tweede helft een groot verval bij België. “We hebben de wedstrijd na de rust niet genoeg gestuurd. Onze eerste helft was uitstekend. We speelden op het verwachte niveau en hielden het hoofd koel”, zei de Spanjaard. “In de tweede helft werden we emotioneel. Plots gingen we doen wat we níét moesten doen. Misschien zaten we met ons hoofd al bij de finale in plaats van dat we gewoon die wedstrijd uitspeelden.”

Frankrijk bezorgde België zodoende drie jaar na de halve finale op het WK in Rusland een nieuw voetbaltrauma, weliswaar van kleiner formaat. “Na een uitstekende eerste helft leek België op weg naar de finale. Na rust sloeg het helemaal om. Mon dieu!”, zo schrijft Sporza. “Na de nederlaag in de halve finale van het WK beleven de Rode Duivels opnieuw een horrormatch tegen Frankrijk.”

En daar is de gelijkmaker ??



Griezmann krijgt een tik van Tielemans en de bal moet 11 meter. Mbappé schiet zonder twijfel snoeihard binnen ??#ZiggoSport #NationsLeague #BELFRA pic.twitter.com/iGHTJAjqtZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 7, 2021

“Je kan veel zeggen over de (on)zin van de Nations League, maar met deze Final Four heb je tenminste toch de indruk dat het ergens om gaat. Geen overbodig nummer tegen elf nobody’s uit Kazachstan, wel een burenclash tegen dat vervelende Frankrijk. Kans om een openstaande rekening te vereffenen. Alleen wisten we vooraf niet dat het zo'n zure zou worden”, verzucht Het Laatste Nieuws.