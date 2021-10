Revelatie leert Nederlands bij Jong Oranje: ‘Ik reageer in het Engels’

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 08:27 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:54

Jeremie Frimpong speelt vanavond met Jong Oranje de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Zwitserland. De twintigjarige rechtsback van Bayer Leverkusen werd geboren in Amsterdam, maar vertrok op zijn zevende met zijn Ghanese ouders naar Engeland en is mede daardoor de Nederlandse taal niet machtig. Toch voelt hij zich Nederlander. “Ik heb nooit gespeeld voor Ghana, maar ik wil voor Nederland uitkomen.”

“Al hoef ik nu nog niet te kiezen, dus je weet het nooit”, benadrukt Frimpong, die vorige maand zijn debuut voor Jong Oranje maakte, in gesprek met de NOS. De rechtspoot probeert de Nederlandse taal machtig te worden. “Toen ik vertrok uit Nederland was ik nog heel jong en toen we eenmaal in Engeland woonden, begon ik Engels te praten met mijn familie. Maar ik wil de Nederlandse taal zeker leren, want bij het nationale team spreken ze dat natuurlijk allemaal.”

“Mijn zus spreekt wel Nederlands en probeert me, als we tijd hebben, de taal een beetje te leren. Ik ken de voetbaltermen al wel. Alles wat tijdens de teammeeting wordt gezegd, kan ik begrijpen, ook al reageer ik in het Engels. Ik leer beetje bij beetje. Ik vind Nederland een heel goed team, in een geweldig land. Ik voel me ook een Nederlander. Ik moet alleen nog de taal spreken. Het Wilhelmus? Dat moet ik ook nog leren, haha.”

Frimpong doorliep de jeugdopleiding van Manchester City, maar tot een doorbraak kwam het niet. Via Celtic maakte hij in de winterse transferperiode een overstap van dertien miljoen euro naar Bayer Leverkusen, waar nog twee Nederlanders spelen: Mitchel Bakker en Daley Sinkgraven. “Goede spelers, met wie ik goed contact heb. Ze proberen me tussendoor ook wat Nederlands te leren. Op het veld zijn ze heel serieus, maar daarbuiten hebben we veel lol."

"Het zijn technisch vaardige spelers, aanvallende verdedigers. Daarom spelen we ook voor Leverkusen. Ik voel me als Nederlander ook met ze verbonden. Als ik ze zie, is het goed. Dat voelen we zo en dat is cool”, benadrukt Frimpong.