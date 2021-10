Driessen: ‘Onbegrijpelijk dat Van Gaal hem niet wil horen, zien of voelen’

Vrijdag, 8 oktober 2021 om 14:46 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:46

Valentijn Driessen voelt ‘aan alles’ dat het krediet bij bondscoach Louis van Gaal voor Steven Berghuis en vleugelaanvallers broos is bij het Nederlands elftal. Berghuis moet ‘God op zijn blote knieën danken’ dat hij in de vorige interlandperiode driemaal bleef staan, zo benadrukte de bondscoach. Hij doelde daarmee op het feit dat de aanvaller van Ajax daarvoor niet had gespeeld, mede omdat hij het grootste slachtoffer was van de wissel van een 4-3-3-systeem naar een 5-3-2-systeem onder voormalig bondscoach Frank de Boer.

“Nu moet Berghuis Van Gaal dus dankbaar zijn. Maar Berghuis is op dit moment de beste rechtsbuiten van Nederland”, benadrukt de chef voetbal van De Telegraaf vrijdag in zijn column. “Tegen Noorwegen maakte de Ajacied het waar met een assist en enkele goede individuele acties. Toch slachtofferde de bondscoach hem in de rust omdat hij bij balverlies zijn opdracht verzuimde uit te voeren. Tegen Montenegro en Turkije deed Berghuis het prima. Landen van dat formaat zijn het beste te bestrijden met vleugelaanvallers als hij.”

Berghuis stelt zichzelf op, zo stelt Driessen. De vraag is hoelang. “Je voelt aan alles dat het krediet bij Van Gaal voor Berghuis en vleugelaanvallers broos is. De bondscoach zegt zelfs ronduit dat hij niet achter z’n 4-3-3-keuze staat, maar de mening van de internationals volgt. Onder dat gesternte maakt het voor vaak grillige buitenspelers als Berghuis, Cody Gakpo, Donyell Malen, Noa Lang en in de toekomst misschien Arnaut Danjuma extra moeilijk. Ze spelen continu met het mes op de keel.”

De afwezigheid van Danjuma valt in de optiek van Driessen niet te rijmen met ‘de Van Gaal-filosofie’. “De aanvaller is in topvorm, beslissend voor Villarreal, speelt in LaLiga en Champions League, heeft de fysieke inhoud en het spelritme na een reeks duels op het hoogste niveau. Onbegrijpelijk dat de bondscoach hem niet wil horen, zien en voelen deze interlandperiode. Zijn uitvluchten dat de aanvaller een late transfer maakte en aanvankelijk reserve stond, waren goedkoop.”

Danjuma was dit seizoen in acht officiële wedstrijden goed voor vijf doelpunten en een assist. Hij bereidde vorige week een doelpunt voor in de Champions League-wedstrijd tegen Manchester United (2-1 zege) en loodste zijn ploeg zondag met twee goals voorbij Real Betis (2-0). "Hij is van club veranderd. Dat heeft hij nogal laat gedaan", doelde Van Gaal afgelopen week op de transfer van Bournemouth naar Villarreal medio augustus. "In de eerste fase speelde hij ook niet, viel hij in het algemeen in. De laatste vier wedstrijden doet hij het geweldig en kan hij er ook bij zijn. Maar daar heb ik niet toe besloten. Ja, hij doet het goed, maar daar heb ik jullie echt niet voor nodig."

"We kijken alles en ik ben hartstikke blij dat hij het zo goed doet. Hij heeft weer twee doelpunten gemaakt en is beslissend op het hoogste niveau. Ik kan me niet voorstellen dat hij er de volgende keer niet bij is. Maar hij kan ook in een dip komen", benadrukte Van Gaal.