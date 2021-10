Vitesse distantieert zich van eigen supporters na schrikbarende actie

Vitesse heeft in een statement afstand genomen van een actie van eigen fans. In aanloop naar de beladen Gelderse derby tegen NEC van zondag 17 oktober hebben supporters van de Arnhemmers slachtafval en een spandoek gelegd bij de herdenkingsplek van een in 2015 overleden fan van de Nijmegenaren. Ook door de supportersvereniging van NEC wordt de gebeurtenis verafschuwd.

In een vermoedelijke poging de gemoederen te laten oplopen is er door supporters van Vitesse slachtafval neergelegd bij de herdenkingsplek van ‘Rocky’, de overleden fan, op het treinstation in Wijchen. De actie van Vitesse-aanhangers is vastgelegd, en de beelden gaan momenteel rond op social media. Een spandoek met de tekst 'Rocky is back!' is te zien bij een kruis, dat omringd is met slachtresten en waarop ‘RIP Rocky’ staat.

De laatste dagen zijn er verschillende acties over en weer geweest tussen NEC en Vitesse. Zo heeft NEC bij het Arnhems Hert slachtafval neergelegd met een spandoek. Vannacht is er op de plek waar een NEC-supporter overleden is slachtafval neergelegd met de tekst ‘Rocky is back’. pic.twitter.com/iqByCe1VQX — Awaydays NL (@AwaydaysNL) October 7, 2021

“Wij distantiëren ons met klem van deze onacceptabele en verwerpelijke actie”, zo laat een woordvoerder van Vitesse in een reactie weten aan Omroep Gelderland. “Voor dit soort acties is geen plek in het voetbal, en ook niet in de maatschappij. We zien rond de derby weleens ludieke acties ontstaan, maar dit gaat alle perken te buiten.” Ook op de Facebook-pagina van de supportersvereniging van NEC werd geschokt gereageerd op het voorval. “Wij juichen ludieke acties toe. Er zijn echter grenzen, die nu ook overschreden zijn”, zo valt er te lezen.

Mogelijk is het van enkele fans van Vitesse een vergeldingsactie voor een eerdere ‘stunt’ van NEC-supporters. De Nijmegenaren legden namelijk bij het Arnhems Hert, een bekend beeld in de stad, ook al slachtafval neer met een spandoek. Volgende week zondag staan de Gelderse teams voor het eerst in vier jaar tegenover elkaar in de Eredivisie.