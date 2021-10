Frankrijk na ongekende ‘remontada’ en schitterende treffer finalist

Donderdag, 7 oktober 2021 om 22:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:49

Frankrijk heeft zich donderdagavond ten koste van België geplaatst voor de finale van de Nations League. In Turijn genoten de Belgen bij rust een 2-0 voorsprong, die in de tweede helft volledig uit handen werd gegeven: 2-3. Theo Hernández maakte met een fraaie knal in de laatste minuut van de reguliere speeltijd de winnende. Zondag speelt Frankrijk in het San Siro de finale tegen Spanje, dat woensdagavond met 1-2 te sterk was voor Italië.

Al in de vierde speelminuut creëerde België een reusachtige kans op de openingstreffer. Een voorzet vanaf rechts van Romelu Lukaku werd op erbarmelijke wijze verwerkt door verwerkt door Jules Koundé, waardoor Kevin De Bruyne van dichtbij kon uithalen maar stuitte op de oplettende doelman Hugo Lloris. Het eerste Franse wapenfeit werd drie minuten later genoteerd. Kylian Mbappé bereikte met een indraaiende voorzet vanaf de linkerflank Benjamin Pavard, die met een hakbal tevergeefs doelman Thibaut Courtois poogde te verschalken.

HOPPA ???????? België pakt door via Romelu Lukaku ?? De spits zet de Belgen voor rust op een comfortabele voorsprong ?? Had Lloris deze kunnen hebben? ??#ZiggoSport #NationsLeague #BELFRA pic.twitter.com/ne9jgojvb2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 7, 2021

Enkele speldenprikjes daargelaten viel het moordende tempo vervolgens enigszins terug, totdat het eerste halfuur verstreken was. In de 31ste minuut kon Koundé nog ternauwernood voorkomen dat Lukaku binnenschoot, maar even later capituleerde de Franse defensie alsnog. De Bruyne bediende aan de linkerkant van het veld Yannick Carrasco, die het zestienmetergebied binnensnelde en Lloris in de korte hoek verraste: 1-0. Binnen vier minuten werd de score al verdubbeld.

Wederom was de assist voor De Bruyne, die Lukaku de diepte in stuurde. De spits draaide op fraaie wijze weg bij Lucas Hernández en schoot uit een zeer kleine hoek vanaf de rechterkant hard binnen: 2-0. In het tweede bedrijf waren de Fransen vastbesloten het tij te keren en de duimschroeven werden aangedraaid. De Franse aanvalslust werd na een klein uur spelen bijna beloond, toen Antoine Griezmann na een voorzet van Mbappé van dichtbij kon binnenschieten maar de bal niet goed genoeg raakte: naast.

Gescoord werd er wel in de 62ste minuut. Na slordig balverlies op eigen helft van België kwam Mbappé in balbezit. Na een fraaie dribbel bereikte hij ter hoogte van de penaltystip Karim Benzema, die in een zeer kleine ruimte de weg vrij maakte voor het schot en in de linkerbenedenhoek doel trof: 2-1. Zeven minuten later trok Frankrijk de stand zelfs gelijk. Griezmann kreeg een trap op het standbeen van Youri Tielemans, waarna arbiter Daniel Siebert op advies van videoscheidsrechter Pol van Boekel een strafschop toekende. Mbappé nam de verantwoordelijkheid op zich en verschalkte Courtois in de rechterbovenhoek: 2-2.

Theo 'De TGV' Hernández ?? In zijn tweede interland schiet Theo Hernández Frankrijk op briljante wijze langs België ?? Zaterdag wacht Spanje in de Finale van Nations League ?#ZiggoSport #NationsLeague #BELFRA pic.twitter.com/8K0KwGsiHX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 7, 2021

Vervolgens bleef de ploeg van Dechamps nadrukkelijk op zoek gaan naar een nieuwe treffer. Zo schoot Aurélien Tchouaméni hard op de vuisten en plaatste Mbappé de bal van dichtbij rakelings naast de linkerpaal. Aan de overzijde dacht Lukaku vervolgens op aangeven van Carrasco de winnende aan te tekenen, maar wegens buitenspel werd die treffer afgekeurd. Daarmee leken de teams af te stevenen op een gelijkspel. Toch kwam het scorebord nog in beweging. Kort nadat Paul Pogba uit een vrije trap snoeihard op de kruising schoot, was het voor Theo Hernández wel raak. De verdediger kreeg op de rand van de zestien de bal voor zijn voeten en haalde in de verre hoek vernietigend uit: 2-3.