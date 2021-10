Donderdag, 7 Oktober 2021

Barcelona richt pijlen op nieuwe spits

Bayern München werkt aan de komst van Karim Adeyemi. Het plan is om de aanvaller in de winter over te nemen van RB Salzburg, om hem vervolgens direct op huurbasis terug te sturen naar de Oostenrijkers. (Goal)

Harry Winks mag komende transferperiode niet vertrekken bij Tottenham Hotspur. Onder meer Everton zou de middenvelder graag definitief overnemen, maar the Spurs willen alleen praten over een huurovereenkomst. (The Sun)

Barcelona is geïnteresseerd in de diensten van Maxi Gómez. De Catalanen hopen te profiteren van de financiële problemen bij Valencia en de Uruguayaan zodoende voor een relatief laag bedrag over te nemen. (Sport)

Andrea Belotti gaat zijn aflopende contract bij Torino niet verlengen. Il Toro heeft een verbeterde aanbieding neergelegd bij de Italiaans international, die echter mikt op een toptransfer en niet akkoord gaat. (Diverse Italiaanse media)

Arsenal wil Sardar Azmoun komende zomer Londen halen. In de strijd om de handtekening van de aanvaller van Zenit Sint-Petersburg krijgen the Gunners concurrentie van onder meer AS Roma en AC Milan. (Onze Mondial)