Louis van Gaal: ‘Hij is weer uit de duisternis herrezen, vind ik’

Donderdag, 7 oktober 2021 om 19:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:51

Louis van Gaal vindt dat Matthijs de Ligt zich de laatste weken uitstekend herpakt heeft bij Juventus. De bondscoach van het Nederlands elftal gaf de vorige interlandperiode de voorkeur aan Stefan de Vrij boven De Ligt. "Maar hij is weer uit de duisternis herrezen, vind ik", zei Van Gaal op de persconferentie.

De Ligt speelde overigens wel tegen Montenegro (4-0 winst) als partner van De Vrij, omdat Virgil van Dijk die wedstrijd rust kreeg. "Ik heb de laatste twee wedstrijden van Matthijs gezien en dan zie je echt een vooruitgang", doelt de bondscoach op de duels van De Ligt bij Juventus. "Daar ben ik heel blij mee. Dat betekent dat hij steeds dichterbij komt om weer te spelen, maar hij heeft een ongelofelijke concurrent. Die heeft het in die drie wedstrijden fantastisch gedaan, ik denk dat hij in twee van die wedstrijden de uitblinker was. Stefan de Vrij is in vorm en Matthijs de Ligt komt terug uit de duisternis, uit het dal."

Van Gaal was opmerkelijk genoeg niet blij met zijn eigen antwoord, zo liet hij direct blijken. "Maar ook dit soort opmerkingen van een bondscoach zijn niet goed, omdat je gaat praten over individuele spelers. Ik vind de vragen impertinent. Ik ga toch ook niet over jouw kwaliteiten als cameraman praten?", vroeg hij retorisch aan Joey Dekker, de cameraman van Veronica Inside die hem de vraag over De Ligt stelde. "Ik vind dat dat niet kan."

Nederland moet het vrijdag op bezoek bij Letland in ieder geval stellen zonder Georginio Wijnaldum. "Tot nu toe is iedereen fit, ja", zei Van Gaal desgevraagd. "Natuurlijk train je iedere dag en dat doen we met weerstand. Deze groep traint tot het gaatje, dat is juist het fantastische van deze groep. We moeten deze training afwachten. Ik kan er niks aan doen. Het zou kunnen dat iemand afhaakt." De vervanger voor Wijnaldum heeft Van Gaal al in zijn hoofd. "Ja, dat was niet zo moeilijk. Maar we gaan ze niet wijzer maken", hulde Van Gaal zich in nevelen.

Van Gaal heeft met Oranje getraind op het zogenoemde plan B. "Wij hebben erop getraind, inderdaad. Op die manier van voetballen moet de bal ook goed vallen. Dat is ook een hele hoge geluksfactor. Daarom vind ik ook dat het elftal in dienst moet spelen van Luuk de Jong en Wout Weghorst. Alleen al die verandering is al een hele grote voor de spelers die in het veld staan. Ik ben blij dat ik dat getraind heb, want dan zit het al in het brein van iedereen. Zodat iedereen heeft kunnen zien hoe we dat dan gaan doen. Maar het balletje viel niet goed op de training, dus ik hoop dat het wel goed gaat vallen als wij het nodig hebben tegen Letland."

Van Gaal kreeg ook de vraag wat voor indruk hij heeft gekregen van Mark Flekken, de doelman van SC Freiburg die voor het eerst is opgeroepen. "Ik moet zeggen dat ik meer bezig ben met de spelers en Frans (Hoek, red.) meer met de keepers, maar het is een heel open jongen. Zoals ik al memoreerde is hij heel goed met de voeten en houdt hij wel heel veel ballen tegen, maar in het bereik van de zestienmeter kan hij zich nog verbeteren. Letland speelt bijvoorbeeld met heel veel vroege voorzetten, dan moet je van je lijn af, daar heeft hij nog wat moeite mee. Dat is de indruk die ik nu heb en het is ook altijd, vind ik, niet goed als ik in het openbaar over de kwaliteit van spelers ga praten, omdat dat weer een eigen leven gaat leiden. Dus eigenlijk heb ik al te veel gezegd."