Newcastle definitief overgenomen door hyperambitieuze Saudi-Arabiërs

Donderdag, 7 oktober 2021 om 18:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:38

Newcastle United is per direct overgenomen door een investeringsfonds met Saudi-Arabische achtergrond. De Premier League bevestigt donderdag in een statement dat de controversiële overname is goedgekeurd. Engelse media spraken eerder over een overnamebedrag van 300 miljoen pond, omgerekend 353 miljoen euro. Newcastle bevestigt ook zelf de overname door het consortium, dat goed is voor een waarde van liefst 367 miljard euro.

De nieuwe eigenaren laten in een statement weten 'extreem trots te zijn om de nieuwe eigenaren van Newcastle United te worden, een van de meest bekende clubs in het Engelse voetbal'. "Dit is een langetermijninvestering", aldus Amanda Staveley, algemeen directrice van PCP Capital Partners. "Onze ambitie is in lijn met die van de fans: om een structureel succesvol team te creëren dat meedoet om de grote prijzen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Premier League heeft naar eigen zeggen bindende garanties gekregen dat de Saudi-Arabische overheid geen invloed zal uitoefenen op Newcastle. Daarmee was voor de hoogste Engelse competitie de laatste horde weggenomen om de overname goed te keuren. Amnesty International zette donderdag nog alles op alles om de deal te blokkeren, maar vangt bot.

De mensenrechtenorganisatie spoorde de Premier League aan om de overname van Newcastle af te wijzen. Amnesty vindt dat de hoogste Engelse competitie rekening moet houden met de 'verschrikkelijke' mensenrechtensituatie in Saudi-Arabië en roept op om een screening in te voeren voor bestuurders en clubeigenaren, waarbij de nadruk wordt gelegd op hun relatie tot mensenrechten. Sacha Deshmukh, topman van de Britse afdeling van Amnesty, liet aan the Guardian weten dat de deal 'een duidelijke poging van de Saudische autoriteiten is om hun afschuwelijke geschiedenis met betrekking tot mensenrechten sportief wit te wassen met de glamour van het topvoetbal.'

Al anderhalf jaar was het Saudi-Arabische consortium, een samenwerking van meerdere investeringsfondsen, bezig om Newcastle United over te nemen. Een conflict met beIN Sports lag er mede aan ten grondslag dat de deal eerder niet afgerond kon worden. De zendergroep uit Qatar heeft de uitzendrechten van de Premier League in het Midden-Oosten in handen, maar werd vier jaar lang geblokkeerd in Saudi-Arabië. Laatstgenoemde land zond de wedstrijden uit de Premier League vervolgens illegaal uit via piratennetwerk BeoutQ. Nu heeft Saudi-Arabië de blokkade voor beIN Sports opgeheven en wordt onderhandeld over een schadevergoeding van meer dan 1 miljard euro.