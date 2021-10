Guus Til wint uitverkiezing en wordt beloond met FIFA Ultimate Team-kaart

Donderdag, 7 oktober 2021 om 18:17 • Jeroen van Poppel

Guus Til is uitgeroepen tot Eredivisie Speler van de Maand en ontvangt daarom een speciale kaart in FIFA 22 Ultimate Team. De Eredivisie maakt bekend daarvoor een samenwerking aan te zijn gegaan met EA Sports, de ontwikkelaar van het populaire voetbalspel. Het was al gebruikelijk dat de beste spelers van de maand uit de vijf grootste competities een FUT-kaart krijgen en nu komt de Eredivisie daar dus bij.

Til werd afgelopen zomer door Feyenoord op huurbasis overgenomen van Spartak Moskou en is als een komeet van start gegaan in De Kuip. De 23-jarige aanvallende middenvelder staat na zeven competitiewedstrijden op zes doelpunten en is daarmee voorlopig topscorer van de Eredivisie. Til hielp Feyenoord in de maand september tegen sc Heerenveen (3-1 winst) en NEC (5-3 zege) door in beide wedstrijden twee keer te scoren.

In FIFA 22 Ultimate Team wordt Til beloond met een speciale Eredivisie Player of the Month-kaart. De rating van de drievoudig Oranje-international daarop is 82, liefst 10 punten hoger dan zijn normale kaart in het spel. Dat maakt hem in één klap de op één na beste Eredivisie-speler in het spel, achter Dusan Tadic (84). Om de speciale kaart van Til te bemachtigen moeten spelers een aantal opdrachten voltooien in de zogeheten Squad Building Challenges.