Talenten van Ajax, PSV en AZ in top zestig van the Guardian

The Guardian heeft donderdag de lijst met zestig grootste talenten ter wereld bekendgemaakt, de zogeheten Next Generation 2021. De gerenommeerde Britse krant kijkt daarbij naar spelers die geboren zijn in 2004. Ajax, PSV en AZ zijn met bij elkaar vier spelers vertegenwoordigd in de talentenlijst.

De Deense vleugelspits Jeppe Kjaer Jensen en de IJslandse middenvelder Kristian Hlynsson (foto) zijn de afvaardigingen van Ajax, terwijl de Nederlandse rechtervleugelverdediger Livano Comenencia van PSV is geselecteerd. AZ deelt mee in de lijst met grootste talenten met de Nederlands-Ghanese centrumspits Ernest Poku. Laatstgenoemde is de enige met Eredivisie-ervaring: Poku viel al drie keer in in de competitie bij het eerste van AZ en speelde twee keer als invaller in de Europa League-kwalificatie.

De lijst van the Guardian kent overigens geen rangschikking. De bekendste namen zijn die van Gavi, die dit seizoen doorbrak in het eerste elftal van Barcelona, en Youssoufa Moukoko. Laatstgenoemde zette bij Borussia Dortmund vorig jaar onder meer de records neer van jongste speler en doelpuntenmaker ooit in de Bundesliga. Ook Emre Demir, die op 1 juli van Kayserispor naar Barcelona vertrekt, maakt onderdeel uit van de lijst.

De volledige lijst met zestig grootste talenten volgens the Guardian:

Abdul Fatawu Issahaku (Steadfast FC)

Aleksandar Kahvic (Rode Ster Belgrado)

Alessio Besio (St Gallen)

André Gomes (Benfica)

Andreas Schjelderup (FC Nordsjaelland)

Ângelo (Santos)

Badredine Bouanani (Lille OSC)

Burak Ince (Altinordu)

Catalin Vulturar (Lecce)

Cristian Mosquera (Valencia)

Dashmir Elezi (Shkendija Tetovo)

Elias Solberg (Juventus)

Emre Demir (Kayserispor)

Ernest Poku (AZ)

Evan Rotundo (Schalke 04)

Gavi (Barcelona)

Giacomo Faticanti (AS Roma)

Giorgos Koutsias (PAOK)

Gonçalo Esteves (Sporting Portugal)

Himanshu Jangra (Delhi FC)

Hugo Félix (Benfica)

Jahkeele Marshall-Rutty (Toronto FC)

Jeppe Kjaer Jensen (Ajax)

Jesús Hernández (Querétaro)

Joshua Rawlins (Perth Glory)

Josué Doké (West African Football Academy)

Julen Jon Guerrero (Real Madrid)

Julio Enciso (Club Libertad)

Kacper Urbanski (Bologna)

Karim Konaté (ASEC Mimosas)

Kristian Hlynsson (Ajax)

Lesley Ugochukwu (Stade Rennes)

Linus Gechter (Hertha BSC)

Livano Comenencia (PSV)

Luka Reischl (Red Bull Salzburg/Liefering)

Luka Romero (Lazio)

Maiky De La Cruz (Liga de Quito)

Malick Sanogo (1. FC Union Berlin)

Marko Brkljaca (Hajduk Split)

Marselino Ferdinan (Persebaya Surabaya)

Matheus Nascimento (Botafogo)

Miguel Monsalve (Deportivo Independiente Medellín)

Mohamed El Arouch (Olympique Lyon)

Mohamed Toure (Adelaide United)

Nicolás Siri (Montevideo City Torque)

Nikola Iliev (Internazionale)

Pierre Dwomoh (Royal Antwerp FC)

Rafael Obrador (Real Madrid)

Ri Il-song (April 25 Sports Club)

Roméo Lavia (Manchester City)

Samed Bazdar (Partizan Belgrado)

Samuele Vignato (Monza)

Savinho (Atlético Mineiro)

Sergey Pinyaev (Krylya Sovetov Samara)

Shio Fukuda (Kamimura Gakuen High School)

Valentín Barco (Boca Juniors)

Vinicius Tobias (Internacional, geleend van Shakhtar Donetsk)

Williot Swedberg (Hammarby)

Yegor Yarmolyuk (Dnipro)

Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)