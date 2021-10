‘Lazio mikt op hereniging met Sarri en gaat voor ’droomkandidaat‘ van Chelsea’

Donderdag, 7 oktober 2021 om 16:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:30

Lazio gaat tijdens de winterse transferperiode een poging wagen om Kepa Arrizabalaga los te weken bij Chelsea, weet Corriere dello Sport. De doelman stond deze zomer ook al hoog op het wensenlijstje van de Italiaanse club, maar gaf toen de voorkeur aan een langer verblijf in Londen. Kepa moet in Rome worden herenigd met Maurizio Sarri, met wie hij eerder samenwerkte bij Chelsea.

Bij Lazio kampen ze al geruime tijd met een keepersprobleem. Op dit moment geniet Pepe Reine het vertrouwen, maar de Spanjaard wordt volgend jaar veertig en loopt komende zomer uit zijn contract. Dat contract wordt overigens wel automatisch met een jaar verlengd als Lazio zich plaatst voor de Europa League. Reina is zelf nog lang niet bereid om te stoppen en zou er graag nog een extra jaar bij aan plakken. Tweede doelman Thomas Strakosha, die komende zomer eveneens uit zijn contract loopt, wordt niet goed genoeg geacht om als opvolger van Reina te fungeren.

En dus heeft Lazio de pijlen gericht op de komst van Kepa. De Spanjaard genoot in zijn eerste twee seizoenen nog het vertrouwen bij Chelsea, maar moet sinds de komst van Thomas Tuchel zijn meerdere erkennen in Edouard Mendy. Kepa, die nog een contract heeft tot medio 2025, moet genoegen nemen met een rol als reservedoelman en kwam dit seizoen tot dusver slechts eenmaal in actie in de Premier League. Ook keepte hij het duel om de Super Cup tegen Villarreal en maakte hij zijn opwachting in de League Cup tegen Aston Villa.

Bij Chelsea hikken ze aan tegen het immense bedrag dat in 2018 is betaald voor de elfvoudig Spaans international. Kepa kwam voor een recordbedrag van tachtig miljoen euro over van Athletic Club, maar heeft de club nog amper iets opgeleverd. Daarnaast zou zijn salaris weleens een struikelblok kunnen vormen voor Lazio. Kepa strijkt bij Chelsea zo'n acht miljoen euro op jaarbasis op en daarvan moet Chelsea de helft blijven doorbetalen bij een uitleenperiode. Chelsea hoopt de Bask ondertussen definitief te kunnen slijten.